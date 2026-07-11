Gimnàstica artística
El Club Egiba es proclama campió d'Espanya femení i subcampió masculí
Laia Font, amb quatre medalles individuals, entre elles la plata del concurs general, i Thierno Diallo, amb tres bronzes, impulsen els manresans a Guadalajara
El Club Egiba femení es va prendre la revenja esportiva de la Lliga Iberdrola, d'ara fa un parell de setmanes, i va aconseguir el títol per equips en els Campionats d'Espanya disputata a Guadalajara. L'equip masculí també va tocar podi, amb el tercer lloc general. En la jornada de finals elit i júnior, l'entitat manresana va obtenir fins a deu metalls en la màxima categoria, entre els quals van destacar la plata de Laia Font i el bronze de Thierno Diallo en el concurs individual.
Així, el Club Egiba femení va acabar amb 147,967 punts, per davant del seu botxí a la lliga, el CGA L'Hospitalet (145,666) i del Pozuelo de Madrid (145,582). Aquests resultats també van provocar que Catalunya guanyés el campionat per autonomies.
La protagonista de l'Egiba va ser la gironellenca Laia Font, guanyadora de dues plates i d'un bronze per aparells. En la classificació general també van ser importants el desè lloc de Frida Rodríguez-Cabo i l'onzè de Lorena Medina. En aquesta, Font va assolir 52,733 punts, només superada per Alba Petisco, de Les Moreres (53,416) i per davant de Marina Escudero (L'Hospitalet), amb 50,833.
Les altres participants de l'Egiba en la classificació general van ser Maria Comallonga (19a), Ariadna Piella (26a), Laia Janué (28a), Aura Cots (29a), Siena Palatsi (34a) i Bruna Grustan (39a), les quatre últimes pertanyents a la formació B, que va ser desena.
En terra, la berguedana també va ser segona (13,050), només superada pels 13,300 de Petisco. També es va classificar segona en barra d'equilibris, empatada a 13,650 punts amb Escudero, però per darrere per nivell de dificultat. En aquest aparell, Rodríguez-Cabo va ser desena. Finalment, bronze en paral·leles asimètriques amb 12,900, superada per la campiona, Alba Petisco (13,933) i per Leire Escauriaza (Palma), amb 13,267. Rodríguez-Cabo hi va ser setena i Medina, novena.
En el seu millor aparell, el salt, no va tenir el millor dia i es va haver de conformar amb el cinquè lloc, en una competició en què la seva jove companya Ariadna Piella va ser desena.
Cinc en homes
Pel que fa a l'Egiba masculí, va quedar segon, amb 226,528 punts, només superat pels 230,100 del Sant Boi i per davant dels 221,967 del San Blas de Madrid. Catalunya va vèncer, també, per autonomies.
En el concurs general individual, Thierno Diallo va acabar tercer, amb 78,632, superat pel campió, el basc de l'Arabatxo Unai Baigorri (79,600) i pel balear del Xelska Nicolau Mir (78,666). Els altres competidors de l'Egiba que van ajudar a la segona posició van ser Álvaro Giráldez (10è), Aitor Gómez (12è), Martí Flores (27è) i Pau Sucías (28è).
Diallo va fer dos metalls més en aparells, tots de bronze. En barra, va fer 12,967 punts, només superat per Sergio Kovacs, del Sant Boi (13,400) i Ignacio Yockers, del San Blas (13,167). Álvaro Giráldez hi va ser onzè.
L'altre va arribar en cavall amb arcs, en què va fer 13,132 punts, per darrere de Baigorri (14,300) i de Yockers (13,400). L'altra medalla per a l'Egiba va arribar de la mà de Martí Flores, que també va ser tercer, en el seu cas en salt, amb una mitjana de 13,100, darrere de Kovacs (13,816) i Baigorri (13,416).
En el seu millor aparell, les paral·leles, Diallo només va poder ser cinquè, el mateix lloc que va ocupar en anelles, en què el seu company Aitor Gómez va ser sisè.
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