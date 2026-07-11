Atletisme
L’Avinent Manresa obté tres podis en la primera jornada dels estatals sub-23
Martí Serra i Ericka Badeau Maseras sumen ors i Martí Serra, un bronze en l’inici dels campionats
Aleix Camats dona una medalla de plata al Club Atlètic Igualada
Gran inici de l’Avinent Manresa en els Campionats d’Espanya sub-23 d’atletisme que finalitzen diumenge a Càceres. El club bagenc ha vist com tres dels seus integrants pujaven al podi en la jornada inicial. També ha tingut premi el Club Atlètic Igualada Petromiralles, en forma d’una plata en disc per a Aleix Camats.
Al matí, Griselda Serret havia aconseguit una bona victòria en els 10.000 metres marxa. No li ha fet falta superar el seu millor registre de la temporada (46.27.02) per imposar-se a Claudia Ventura, del Playas (46.44.17) i a Julia Suárez, del Capex (47.50.71). Donava, així, el primer metall a l’Avinent.
I les altres dues medalles han arribat a última hora. Ericka Badeau Maseras havia mostrat la seva qualitat en les sèries i en les semifinals i, tot i haver-se d’emprar a fons, ha guanyat l’or en els 100 metres. El seu temps, 11.42, queda a dues centèsimes del rècord dels campionats d’una ex de l’Avinent, Paula Sevilla.
Maseras ha derrotat la valenciana Elena Guiu per quatre centèsimes i la companya d’aquesta, Jennifer Yankey, per 19. En la mateixa cursa, la velocista del CAIgualada Jazmin Romeu ha estat sisena, amb un temps d’11.82, després d’haver superat dues rondes.
A prop del tercer
I encara hauria pogut ser més gran el botí si el santfruitosenc Martí Serra hagués confirmat el seu favoritisme en la perxa. El bagenc duia un concurs impecable en una final que ha començat més tard del previst pel vent. Però ha decidit passar dels 5.40 i ha comès un nul en els 5.45, una alçada que sí que ha saltat, per primer cop en la seva vida, l’atleta de la Reial Societat Asier Añorga. Després, Serra ha volgut passar a 5.50, un centímetre menys que la seva millor marca, i no se n'ha sortit. A més, ha estat superat per Fabio Marco, de l’Scorpio, i s'ha hagut de conformar amb un bronze.
La medalla del CAIgualada Petromiralles ha arribat d’un altre dels habituals. Aleix Camats ha estat segon en el llançament de disc en un duel directe amb qui ja es perfilava com el seu gran rival, Miguel Capdepont, del Nerja. L’anoienc havia fet millor marca enguany, però només per deu centímetres, i en aquesta ocasió no ha pogut superar el seu adversari, que ha fet 53.35 pels 52.40, en el darrer intent, del groc-i-negre.
Medalla de xocolata
I molt a prop han estat els igualadins de sumar la segona de la mà del llançador de javelina Guim Morcillo. Ha quedat quart amb 64,41 metres, a només 2.21 de la medalla de bronze aconseguida per Hailu Estrampes, de l’Ascó, amb 66.62.
Abans, en la jornada matinal també s'han registrat les eliminacions dels manresans Biel Cirujeda i Oriol Vergés en els 400 metres i la de l’igualadí Pau Subirats en els 100, a part de la classificació de les dues velocistes. A la tarda, Carles Mestre, de l’Avinent, i Mathios Rodríguez, del CAI, han quedat fora en els 800, Carla Bisbal, de les igualadines, en canvi, sí que ha entrat a la final de la doble volta i Gonçalo José Sousa, dels bagencs, ha estat novè en els 5.000 metres.
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