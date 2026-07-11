Waterpolo
L'Adbisio CN Manresa tornarà a la Copa Catalunya enfrontant-se al potent Horta
El conjunt manresà retrobarà el setembre una competició destinada als clubs que disputen lligues estatals
Regió7
L'Adbisio ETL Global CN Manresa donarà el tret de sortida a la temporada el proper 12 de setembre amb la seva tornada a la Copa Catalunya masculina, una competició que retroba força temps després de l'última vegada i que està reservada per als equips que juguen competicions estatals.
Com a equip de Segona Divisió, els bagencs entren als emparellaments amb formacions de la seva categoria i també de Primera, i el rival amb el qual arrencarà serà l'UE Horta, el més fort de la competició, el més competitiu de Primera i que ha renunciat a Divisió d'Honor per diversos motius.
En els quarts de final, els manresans debutaran a casa l'endemà de la Diada i jugaran el segon partit, a la piscina hortenca, quatre dies més tard, el 16. En aquesta ronda, a més d'aquest enfrontament, hi haurà el Sant Adrià-Premià, el Montjuïc-Poble Nou i el Molins de Rei-Sant Feliu.
Les eliminatòries posteriors, tant les que s'hagin de jugar pel títol entre els quatre guanyadors, com els del cinquè al vuitè lloc, tindran lloc entre el 19 i el 23 de setembre. La fase final serà el 26 de setembre, amb la final i la consolació en una seu per determinar.
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