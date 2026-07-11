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Waterpolo

L'Adbisio CN Manresa tornarà a la Copa Catalunya enfrontant-se al potent Horta

El conjunt manresà retrobarà el setembre una competició destinada als clubs que disputen lligues estatals

David Holgado xuta, en un partit de la temporada passada contra el Metropole

David Holgado xuta, en un partit de la temporada passada contra el Metropole / Mireia Arso

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Regió7

Manresa

L'Adbisio ETL Global CN Manresa donarà el tret de sortida a la temporada el proper 12 de setembre amb la seva tornada a la Copa Catalunya masculina, una competició que retroba força temps després de l'última vegada i que està reservada per als equips que juguen competicions estatals.

Com a equip de Segona Divisió, els bagencs entren als emparellaments amb formacions de la seva categoria i també de Primera, i el rival amb el qual arrencarà serà l'UE Horta, el més fort de la competició, el més competitiu de Primera i que ha renunciat a Divisió d'Honor per diversos motius.

En els quarts de final, els manresans debutaran a casa l'endemà de la Diada i jugaran el segon partit, a la piscina hortenca, quatre dies més tard, el 16. En aquesta ronda, a més d'aquest enfrontament, hi haurà el Sant Adrià-Premià, el Montjuïc-Poble Nou i el Molins de Rei-Sant Feliu.

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Les eliminatòries posteriors, tant les que s'hagin de jugar pel títol entre els quatre guanyadors, com els del cinquè al vuitè lloc, tindran lloc entre el 19 i el 23 de setembre. La fase final serà el 26 de setembre, amb la final i la consolació en una seu per determinar.

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