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Futbol

Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig

El nou jugador de l'Almeria lidera la formació estatal a un triomf en la final del torneig, disputat a Gal·les, contra Alemanya (2-0)

Quim Junyent ha estat designat el millor jugador del campionat

Quim Junyent ha estat designat el millor jugador del campionat / RFEF

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El futbolista balsarenyenc de l'Almeria Quim Junyent ha recollit aquest dissabte a la nit dos trofeus a la ciutat gal·lesa de Wrexham. Com a capità de la selecció espanyola, el títol de campió d'Europa, aconseguit pel combinat hispà després de vèncer en la final Alemanya per 2-0. A més, ell ha estat reconegut amb el premi al més valuós del campionat.

Espanya era favorita i no ha fallat. Ha derrotat els alemanys per 2-0 amb dos gols psicològics, un del jugador del Vila-real Hugo López just abans del descans i un altre del madridista Mario Rivas pocs minuts després de sortir del vestidor. El centre del camp de la selecció espanyola, amb Junyent, el barcelonista Xavi Espart i el madridista Thiago Pitarch, ha dominat el duel i, tot i que els alemanys ho han intentat, no han tingut opcions.

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Junyent, per tant, acaba el campionat amb un gol, l'aconseguit, de vaselina, contra Gal·les en el partit inicial, i dues assistències, just abans d'incorporar-se als andalusos, després d'haver donat per acabada la seva llarga etapa de formació al Barça.

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