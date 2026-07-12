Atletisme
El CA Igualada Petromiralles aconsegueix dues plates per tancar els estatals sub-23 i or per a l'olesana Daniela Fernández de Haro
Toni González, en alçada, i Judit Navarro, en els 5.000 metres, pugen al segon graó del podi en una jornada amb dues quartes posicions més
La llançadora de disc del Diputació de València no té rival i guanya amb seguretat la seva prova
Tres medalles més per als nostres atletes per tancar els Campionats d'Espanya sub-23 d'atletisme que s'han disputat a Càceres. S'afegeixen a les tres de l'Avinent Manresa del dia anterior. El Club Atlètic Igualada Petromiralles ha estat un dels triomfadors del dia, amb dues plates i dos xuts al pal, amb dues quartes posicions més. L'or ha caigut de part de la llançadora de disc olesana Daniela Fernández de Haro, del Diputació de València.
Pel que fa als groc-i-negres, la primera plata ha estat per al saltador d'alçada Toni González, segon en el seu concurs amb un millor salt de 2 metres i 9 centímetres, la qual cosa significa la seva millor marca personal. Després, ha fet un intent sobre 2.11 i dos sobre 2.13, però ha pogut superar-lo. Hauria significat l'or, que finalment ha caigut de la banda del favorit, Rubén Naya, de l'Universidad de Oviedo, amb 2.11 al primer intent. Tercer ha estat un altre català, Martí Cissé, de l'Agrupació Atlètica Catalunya.
I en el mateix concurs, una altra bona actuació igualadina ha estat el sisè lloc d'Isaac Baltà, que ha fet la seva millor marca personal amb 2,06 metres i empatat amb el tercer. El fet d'haver-los saltat a la tercera l'ha apartat de la medalla. Joan Jiménez, de l'Avinent Manresa, ha acabat dotzè, amb 1.85.
La segona medalla igualadina ha arribat en els 5.000 metres, l'última prova individual de la pista, en què Judit Navarro ha quedat segona amb 16.43.80, lluny del primer lloc d'Ainara Sainz de Rozas (Corredores), amb 16.24.98, però també amb un bon marge sobre la tercera, Sílvia Rey (TrainingRey), amb 16.50.16. En la mateixa prova, bona cursa i lloc de finalista per a Anna Artero, de l'Avinent Manresa, cinquena amb 17.22.86.
Gairebé dos més
I el CAI ha estat a punt d'obtenir dos podis més. Al matí, Mar Santanach ha estat quarta en el llançament de martell, amb 53,74 metres, a poc menys de dos metres de la tercera, Carla Serral, del Diputació de València (55.71). Ha guanyat Blanca Pereira, de l'Ourense, amb 60.99, per davant d'Ángeles Jiménez, de l'UCAM Cartagena, amb 57.28.
L'altre quart lloc ha estat per a Carla Bisbal en els 800 metres. Això sí, el salt entre ella, que ha fet 2.06.86, i la tercera, Julia Maroto, del Barça (2.03.56) ha estat gran. Ha vençut la gran favorita, Marta Mitjans, del Nike, amb 2.01.48, per davant de Naiara García, del Cueva de Nerja, amb 2.02.91.
Amb seguretat
L'altra medalla del dia ha estat l'or de la favorita en disc, l'olesana Daniela Fernández de Haro, que ha fet un concurs molt constant, amb quatre bons llançaments i només dos metres i mig entre el millor i el pitjor, i s'ha imposat amb 48,92 metres. Segona ha estat Laia Alonso, de l'Hospitalet Atlètic, amb 45.55, i tercera Tilena Martínez, de l'Universitat de Lleó, amb 44.36.
De la resta de la jornada, al matí, desqualificació d'Urien Fernández, de l'Avinent Manresa, en els 10.000 marxa, eliminació d'Isaac Baltà, del CAI, en les semifinals dels 110 tanques i tretzena posició d'Aina Eberle, del CAI, en l'alçada femenina, amb 1,60 metres.
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