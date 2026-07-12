Bàsquet/Lliga Endesa
Josean Querejeta, president del Baskonia: "Tinc el convenciment absolut que Xevi Pujol ja treballa per al Barça"
El dirigent diu que amb la possible sortida del manresà "hi sortim guanyant, perquè el pitjor és tenir a la teva estructura gent que no hi vol ser"
El president del Baskonia, i també de l'Alabès de futbol, l'incombustible Josean Querejeta, ha concedit una entrevista al diari El Correo en la qual no deixa gaire bé qui encara és el seu director esportiu, el manresà Xevi Pujol. Querejeta arriba a dir, a preguntes del mitjà basc, que "tinc el convenciment absolut que ja està treballant per al Barça".
Ja fa setmanes que se sap que el club barcelonista vol incorporar l'exdirector esportiu del Bàsquet Manresa, que fa poc més d'un any que va aterrar a Vitòria amb un contracte per a tres temporades. A més, el Barça també hauria volgut fitxar l'entrenador dels bascos, l'italià Paolo Galbiati, però l'equip del Buesa Arena s'hi resisteix i ara mateix sembla que el transalpí no aterrarà al Palau.
A una pregunta del periodista d'El Correo Iñigo Crespo, sobre si no és estrany que Pujol encara sigui al club mentre es resol una sortida a un rival directe, Querejeta respon que "jo també n'estic sorprès. No esperava que actués d'aquesta manera. Pensava que havíem contractat algú perquè fes una feina aquí. Llavors ell ha considerat que prefereix un altre club i no podem fer res més sinó defensar els nostres interessos".
Sobre quina és la postura del club, el dirigent afirma que "només puc dir que ell veu les coses d'una manera i nosaltres, d'una altra". I respecte de si els posicionaments estan allunyats, ha respost que creu que ja treballa per a un Barça que aquest diumenge ha anunciat el seu primer fitxatge, el de l'ala-pivot finlandès Olivier Nkamhoua, procedent del Varese.
Sortir-hi guanyant
Amb Pujol, el Kosner Baskonia va guanyar la Copa del Rei el passat mes de febrer, tot i que ja llavors Regió7 va publicar un article en què s'avisava que al club encara quedava molta gent de l'antic equip del gairebé plenipotenciari Alfredo Salazar i que les coses no devien ser fàcils per al manresà, tot i l'èxit assolit a València. Preguntat sobre si no sortiran perdent amb la marxa de Pujol, Querejeta és clar. Amb ell "no només no es perd una oportunitat, sinó que hi sortim guanyant. El pitjor és tenir a la teva estructura gent que no hi vol ser".
A més, ha estat clar en afirmar que ara mateix el comandament de la secretaria tècnica cau en mans de l'exjugador Juan Pedro Cazorla, en una plaça on Salazar encara té una opinió amb què es compta i on també hi ha un altre director esportiu, Félix Fernández.
Pel que fa a Galbiati, no assegura que continuï a la banqueta la temporada vinent. "Qui millor podria contestar a això és ell. No podem seguir insistint, ja hem deixat clar el nostre posicionament". Recorda que "té un altre any de contracte. Vam fer una mala Eurolliga, una excepcional Copa del Rei, un torneig curt, una bona lliga i un molt mal play-off. Tenim tot l'any per pensar com van les coses, si ens trobem tots còmodes, si l'equip funciona bé. No hem de precipitar cap decisió".
A Barcelona, per la seva banda, sona el nom de l'eslovè Sekulic per rellevar Xavi Pascual a la banqueta, però es produeixen fets estranys, com ara que el pivot Moses Wright rescindís el contracte que havia firmat per a la temporada que ve davant de la poca seguretat que li oferia el present del club.
Des del punt de vista oficial, Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández segueixen a la secretaria tècnica i l'arribada de Xevi Pujol, tot i que tothom en parla, encara no s'ha produït per les dificultats que li està posant l'encara seu club actual.
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