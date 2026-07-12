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Taekwondo

L'Escola Viturtia tanca la temporada amb tres medalles al Campionat de Catalunya de promoció infantil

Izan Piedra guanya la medalla d'or en la seva categoria i Iker Piedra i Kevin Castuera obtenen una plata cadascun

Iker Piedra, en ple esforç durant la seva final

Iker Piedra, en ple esforç durant la seva final / Sandra Trujillo

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Regió7

Manresa

L'Escola d'Arts Marcials Virturtia de Manresa ha tancat la temporada oficial en la modalitat de combat amb la consecució de tres medalles, una d'or i dues de plata. Ha estat en el decurs del Campionat de Promoció de Catalunya Infantil, al Poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona.

En la categoria infantil, Izan Piedra ha fet un torneig impecable i s'ha apuntat la medalla d'or. L'èxit de la formació bagenca s'ha completat amb les medalles de plata que han assolit Iker Piedra i Kevin Castuera en les seves categories. Tots dos es van quedar a les portes del títol després de disputar unes finals que van tenir molta intensitat. La cita va reunir alguns dels competidors més destacats d'aquesta edat i d'aquesta disciplina.

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El campionat marcava, amb els últims metalls aconseguits, el final d'una temporada intensa i carregada de compromisos per al club. L'últim compromís havia estat la Lliga Under, a Premià de Mar, en què s'havien aconseguit cinc medalles, dues d'or, una de plata i dues de bronze. L'equip tècnic valora molt positivament l'evolució del conjunt durant aquest curs.

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