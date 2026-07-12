Futbol
Quim Junyent, la jugada de sacrifici d'un MVP europeu de Balsareny
El centrecampista bagenc, campió continental sub-19 i millor jugador del torneig des de dissabte, ha apostat per sortir de la zona de confort del Barça per revaloritzar-se a l'Almeria
Quim Junyent Casanova (Balsareny, 2007) és un esplèndid jugador d’escacs. En una entrevista ara fa un any als mitjans de la federació espanyola, explicava que l’afició li havia inculcat el seu pare, que hi havia començat a jugar als cinc anys i que entre les categories sub-8 i sub-12 havia aconseguit, fins i tot, importants trofeus. En aquesta especialitat, hi ha les anomenades jugades de sacrifici, en les quals s’entrega voluntàriament una peça a canvi d’un avantatge més gran a la partida. Junyent, estratega com és, sembla que ha emprès aquest camí.
El jugador bagenc es va proclamar dissabte campió d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola, després de vèncer Alemanya en la final per 2-0. Un torneig en què Espanya gairebé s’ha passejat sense rebre cap gol. A més, ell ha estat considerat el més valuós del campionat i el seu nom ha sonat amb força aquests dies gràcies al seu joc i a un gol impressionant contra Gal·les.
I la situació arriba en un moment en què, per primer cop en molt temps, ja no és jugador del Barça. Només fa dos anys que va anar a l’estada de pretemporada en l’estrena de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. De fet, l’entitat l’hauria volgut renovar i, amb molta probabilitat, hauria anat també a una gira britànica d’enguany amb moltes baixes pel Mundial. Però fa mesos que Junyent van prendre una altra decisió.
Així, conscient de la competència actual al primer equip blaugrana, va decidir que volia ser amo del seu futur i sortir del club. Una renúncia gran per a algú tan barcelonista com és ell. Però segons el seu punt de vista, del tot necessària.
Ja ho va pagar en el tram final de la temporada. No va ser convocat pel Barça Atlètic, equip que juga a Segona RFEF, la mateixa categoria que el CEManresa en el proper curs, i es va quedar amb el juvenil. Ell va actuar amb total compromís i professionalitat i va impulsar l’equip fins al títol de Copa i també a la final de la Copa de Campions, on l’expulsió d’un altre bagenc, el surienc Iu Martínez, va apartar el Barça del títol contra el Reial Madrid.
Des de sota
Però ja feia mesos que tothom sabia que tenia un acord amb l’Almeria per a la temporada vinent. Hauria estat millor desembarcar-hi amb els blanc-i-vermells a Primera, però van perdre la promoció final contra el Màlaga, i caldrà remar des de la Lliga Hypermotion.
Junyent ha firmat un contracte de sis anys amb un club que vol ascendir a la màxima categoria, com demostra la propera remodelació de l’estadi. A més, tindrà a la banqueta un gran coneixedor del planter blaugrana com Javi García Pimienta, que relleva Rubi. Sap que necessita uns minuts que al primer equip blaugrana no tindria i ha fet la seva jugada per aconseguir enlairar-se.
MVP D'EUROPEUS SUB-19
2026Quim Junyent (ESP)
2025 Kees Smit (NED)
2024Iker Bravo (ESP)
2023 Luis Hasa (ITA)
2017 Mason Mount (ENG)
2016Jean-Kévin Augustin (FRA)
2015 Marco Asensio (ESP)
2014Davie Selke (GER)
2013 Aleksandar Mitrovic (SRB)
2012Gerard Deulofeu (ESP)
2011 Álex Fernández (ESP)
2010Gaël Kakuta (FRA)
2009 Kyrylo Petrov (UKR)
2008Lars i Sven Bender (GER)
2007 Sotiris Ninis (GRE)
2006Alberto Bueno (ESP)
2005 Abdoulaye Baldé (FRA)
2004Juanfran Torres (ESP)
2003 Alberto Aquilani (ITA)
2002 Fernando Torres (ESP)
Perquè si mirem la llista de MVP en els últims europeus sub-19, hi ha algun nom que ha fet carrera, com Fernando Torres, Juanfran, que va acabar de lateral a l’Atlètic de Madrid, el davanter Mitrovic, Marco Asensio o els bessons alemanys Bender. Però també molta estrella emergent que s’ha quedat pel camí, com el francès Kakuta, o que ha tingut una carrera intermitent, com el gironí de Riudarenes Gerard Deulofeu.
Junyent ha sacrificat una peça important per prendre la iniciativa a la partida. El temps dirà si guanya el campionat o s’ha quedat tot en una partida ràpida.
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