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El segon torn del Campus Rafa Martínez tanca amb èxit després de reunir un total de 175 participants

La iniciativa ha tingut una àmplia presència de jugadors dels clubs de la comarca i d'altres punts del territori

El segon torn del Campus Rafa Martínez tanca amb èxit després de reunir un total de 175 participants

El segon torn del Campus Rafa Martínez tanca amb èxit després de reunir un total de 175 participants / Bartés Visuals de Campdevànol

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Regió7

Manresa

El segon torn del 18è Campus Rafa Martínez ha reunit un total de 175 participants, una xifra que consolida la bona resposta que està tenint aquesta edició i reafirma el campus com una de les activitats esportives de referència de l’estiu al Bages. Els participants han arribat de diferents punts del territori, amb representació de poblacions com Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Sant Julià de Vilatorta, Vic, Andorra i la Seu d’Urgell, a més d’una àmplia presència de jugadors dels clubs de la comarca. El programa també s’ha completat amb diverses activitats de lleure.

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