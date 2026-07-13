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Futbol | Segona Federació

El capità del CE Manresa, Òscar Pulido, renova per a una temporada més

El porter, que va arribar a l'equip blanc-i-vermell la temporada 2019-20, és un dels pocs supevivents del darrer ascens a Segona RFEF

Óscar Pulido, aixecant el trofeu de campió de Tercera RFEF

Óscar Pulido, aixecant el trofeu de campió de Tercera RFEF / Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

El CE Manresa ha fet oficial la renovació del capità Òscar Pulido, que seguirà un any més al capdavant de la porteria blanc-i-vermella. Pulido és un dels únics supervivents del primer ascens a Segona Federació

Pulido va arribar al CE Manresa fa sis temporades, la 19/20, procedent del juvenil del Gimnàstic de Manresa. Abans, havia passat per les categories inferiors del CF Damm. La seva vinculació amb el conjunt blanc-i-vermell va més enllà de l'estrictament esportiu. El seu pare, Chema, n'és el vicepresident, i el seu germà petit és entrenador a la base i també forma part del cos tècnic del primer equip. 

És un dels únics supervivents del primer ascens a Segona Federació. Malgrat tenir ofertes de categories superiors, Pulido va optar per quedar-se amb el CE Manresa a Tercera RFEF i aquesta temporada ha aconseguit tornar a pujar. L'altre que ja hi era és Aleix Díaz, que va anunciar la seva continuïtat a inicis d'estiu. També Àlex Iglesias va formar part d'aquella plantilla, però va marxar en el moment del descens. L'actual segon entrenador, el navarclí Marc Martínez, era el segon capità del primer equip el 2022, l'any de l'ascens a Segona Federació.

Aquesta temporada, Pulido tornarà a ser un dels pilars fonamentals de l'equip en l'intent de mantenir la categoria. Sobre com valora la plantilla i els reforços que han arribat, es va mostrar satisfet. "Crec que ens estem reforçant força bé. S'ha renovat el nucli dur, els jugadors més importants, els que van tenir més minuts el curs passat. Crec que aquest aspecte era molt rellevant", va explicar Pulido Regió7. Entre d'altres incorporacions, ha arribat el davanter Óscar Gómez, "un perfil molt diferent que ens calia perquè és molt diferent a David Momoh", va dir el capità bagenc. 

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En termes globals, Pulido va advertir que "el club actuarà sense pressa per acabar de tancar la plantilla. Hi ha jugadors que estan pendents de rebre ofertes de Primera Federació i, si no arriben, acostumen a fitxar amb la pretemporada ja començada". "Veurem com acaba però estic segur que tot anirà bé, va concloure el porter i capità del CE Manresa

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