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Petanca

Iker Olivera, de Castellgalí, guanya el campionat d'Espanya juvenil de tripletes de petanca

El bagenc forma part del CP Sants, que va obtenir la victòria després de desfer-se de dos rivals canaris

Iker Olivera, amb la copa de campions

Iker Olivera, amb la copa de campions / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

El jugador de Castellgalí Iker Olivera, formant part del Club Petanca Sants, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió d'Espanya juvenil de tripletes, en la competició que ha tingut lloc a Canovelles. La competició va estar marcada per la igualtat, la competitivitat i l'alt nivell de joc.

Iker Olivera, el segon per la dreta, amb els seus companys del CP Sants

Iker Olivera, el segon per la dreta, amb els seus companys del CP Sants / Arxiu particular

El CP Sants va derrotar a la final un conjunt canari, el Nazaret de l'illa de Lanzarote. El dia anterior ja s'havia desfet d'una altra formació illenca, l'UD Socorro de Tenerife, que es va endur la medalla de bronze final. Abans, en els quarts de final, la formació barcelonina havia donat la sorpresa en desfer-se del favorit, el Parla de Madrid, per 9-13. El conjunt català va completar una gran actuació al llarg de tot el campionat, demostrant solidesa, concentració i capacitat competitiva en els moments decisius.

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