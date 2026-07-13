Petanca
Iker Olivera, de Castellgalí, guanya el campionat d'Espanya juvenil de tripletes de petanca
El bagenc forma part del CP Sants, que va obtenir la victòria després de desfer-se de dos rivals canaris
Regió7
El jugador de Castellgalí Iker Olivera, formant part del Club Petanca Sants, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió d'Espanya juvenil de tripletes, en la competició que ha tingut lloc a Canovelles. La competició va estar marcada per la igualtat, la competitivitat i l'alt nivell de joc.
El CP Sants va derrotar a la final un conjunt canari, el Nazaret de l'illa de Lanzarote. El dia anterior ja s'havia desfet d'una altra formació illenca, l'UD Socorro de Tenerife, que es va endur la medalla de bronze final. Abans, en els quarts de final, la formació barcelonina havia donat la sorpresa en desfer-se del favorit, el Parla de Madrid, per 9-13. El conjunt català va completar una gran actuació al llarg de tot el campionat, demostrant solidesa, concentració i capacitat competitiva en els moments decisius.
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