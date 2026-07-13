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Curses de muntanya

Mig miler d'inscrits a la primera edició de la Port del Comte Skyrace

La cursa, que espera consolidar-se com una prova de referència, ofereix dues distàncies: un de 21 quilòmetres i 1500 metres de desnivell i un altre de 12km i 800m

Gairebé tot el recorregut estarà situat a més de 2000 metres d'altitud

El 19 de juliol es farà la primera edició de la Port del Comte Skyrace

El 19 de juliol es farà la primera edició de la Port del Comte Skyrace / Port del Comte Skyrace

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Regió7

Manresa

La primera edició de la Port del Comte Skyrace reunirà mig miler d'inscrits a l'entorn natural del Port del Comte, al Solsonès. La cursa, que tindrà lloc el pròxim 19 de juliol, oferirà dos recorreguts: un de 21 quilòmetres i 1500 metres de desnivell positiu i un altre de 12km i 800m

La Port del Comte Skyrace neix de la iniciativa d'uns quants joves de la localitat que esperen consolidar-la com una prova de referència dins del calendari de les curses de muntanya. Amb aquest repte al davant, han reunit un equip de vuitanta voluntaris que farà possible la primera edició d'una "cursa de muntanya com les d'abans. Autèntica, salvatge i ubicada en un entorn que no deixa indiferent", exposen. 

La prova comptarà amb dos recorreguts per corredors de nivells diferents. El primer, que anomenen la cursa reina, tindrà 21 quilòmetres i 1500 metres de desnivell i passarà pels quatre cims més emblemàtics de la zona. Començarà al Pàrquing del Sucre i s'ascendirà el Tossal de l'Estivella, la Tossa Pelada i el Pedró dels Quatre Batlles, el punt més alt de la comarca del Solsonès. En aquest punt, se separarà de la distància curta, de 12 quilòmetres i 800 metres de desnivell, per baixar cap a la cara nord de la Gespeguera i continuar cap al Montnou abans de passar pel Prat de Bacies i superar el Puig de les Morreres. Un dels punts més atractius de la cursa és que es produirà, gairebé completament, a més de 2000 metres d'altitud.

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Gairebé tota la cursa passarà a més de 2000 metres d'altitud

Gairebé tota la cursa passarà a més de 2000 metres d'altitud / Port del Comte Skyrace

Els tres primers classificats de la prova reina rebran un premi econòmic de 300 euros, 200 euros i 100 euros, respectivament, tant en categoria masculina com femenina. A més, per incentivar la presència de públic, l'organització sortejarà un xec regal de 500 euros a gastar en material Dynafit, gentilesa de Mountain Shop Vèrtic de Manresa, igual que oferirà esmorzar gratuït, entre els presents al Pedró dels Quatre Vents entre les 8.30h, el moment del tret de sortida, i les 11h. 

El cartell de la primera edició de la Port del Comte Skyrace

El cartell de la primera edició de la Port del Comte Skyrace / Port del Comte Skyrace

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