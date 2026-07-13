Natació
La nedadora Janna Cortina, de Navarcles, guanya tres medalles en els Campionats d'Espanya alevins de Cadis
La bagenca del CN Sabadell obté el quart millor resultat per punts de totes les marques participants en el certamen
La nedadora navarclina del Club Natació Sabadell Janna Cortina, de 13 anys, ha aconseguit tres medalles, dues d'or i una de plata, en els Campionats d'Espanya alevins de piscina de 50 metres que han tingut lloc aquest cap de setmana a Cadis. La bagenca, a més, ha estat la quarta per punts de tots els participants amb la seva millor marca, la que li va donar el títol dels 100 esquena.
Així, Cortina va ser la primera en aquesta disciplina després d'haver estat segona en la fase de classificació. En la final va millorar el seu registre de 72 centèsimes i va acabar amb un temps d'1.07.34, amb molt avantatge sobre els 1.08.81 de Teresa Salas, de La Salle Palma.
El segon or va arribar en els 50 esquena, en què va repetir la jugada. Va ser segona en les preliminars i va guanyar la final amb un temps de 31.94, per davant dels 32.29 de la mateixa rival que en els 100 i dels 32.30 d'Adriana Olivencia, de l'Universidad de Granada, qui havia quedat davant seu en la prèvia.
La tercera medalla va ser una plata, en aquest cas en els 200 metres esquena, el mateix lloc que va ocupar en la preliminar. Tot i rebaixar la marca en gairebé quatre segons i deixar-la en 2.26.79, va ser superada per Renee Álvarez, del Santa Eulàlia des Riu, que va fer 2.25.75.
A part d'aquests guardons, Cortina va nedar fins a sis proves més. Va quedar cinquena en els 200 metres estils, amb 2.33.18, a només 38 centèsimes del bronze i, en els 400 estils, va ocupar el 14è lloc, amb 5.44.77.
A més, va nedar quatre proves per equips amb el CN Sabadell. La millor va ser els 4x200 lliures, en què va ser cinquena, amb 9.30.89, amb Erika Calero, Júlia Hermida i Martina Canchado, a set segons del podi.
En els 4x100 lliures va ocupar el setè lloc, amb les mateixes companyes i un temps de 4.22.20. En tots dos casos nedaven esportistes de 13 i de 14 anys.
En els 4x100 estils mixtos va quedar vuitena, amb 4.45.52 i fent equip amb Martina Díaz, Max Planas i Iñaki Díez. Finalment va ser novena en els 4x100 estils, també amb Díaz, Joana Ramírez i Júlia Hermida, amb un temps de 4.55.55.
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