Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pont de FerroIncendi Aiguamúrcia i QuerolSallentMort GandesaXevi PujolFestival Camins
instagramlinkedin

Waterpolo

El planter del CN Manresa Fibracat assoleix quatre medalles als estatals femenins juvenil i cadet

Núria i Arlet Serracanta van ser subcampiones juvenils amb el CN Terrassa, Nekeal Cillero, tercera amb l'Horta i Alícia Puigdellívol havia vençut en cadets amb el CN Sabadell

Núria Serracanta, Nekeal Cillero, Arlet Serracanta i Alícia Puigdellívol, amb les medalles

Núria Serracanta, Nekeal Cillero, Arlet Serracanta i Alícia Puigdellívol, amb les medalles / CN Manresa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El planter sorgit del CN Manresa Fibracat va donant els seus fruits, en d'altres formacions de de superior categoria, en forma de victòries en campionats d'Espanya.

Així, dues de les seves integrants, Núria Serracanta i Arlet Serracanta, s'han proclamat subcampiones juvenils amb el CN Terrassa. Van perdre la final davant del CN Catalunya per 9-3. Abans, en les semifinals, havien derrotat en el derbi el CN Sabadell per un ajustat 4-5, després d'haver superat per 4-16 el Dos Hermanas en els quarts, amb dos gols d'Arlet i un de Núria.

En el mateix campionat, Nekeal Cillero, que havia reforçat el primer equip del club bagenc, va ser bronze amb la UE Horta. Després de vèncer el Canoe per 12-11 en els quarts, va caure per un ajustat 7-6 davant del posterior campió, el Catalunya, en semifinals. En la lluita pel tercer lloc va derrotar el Sabadell per 8-6.

Notícies relacionades

Amb anterioritat, Alícia Puigdellívol s'havia proclamat campiona estatal precisament amb les sabadellenques i en la categoria cadet. Havien derrotat per 10-11 el Catalunya en una final en què va anotar tres gols. Abans, el Sabadell havia derrotat per 9-10 el Mediterrani, amb un gol de la bagenca, que també n'havia fet un altre en l'11-7 contra el Dos Hermanas de quarts de final.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents