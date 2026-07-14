Atletisme | Míting Internacional de Barcelona
Anna Torras i Berta López, del CAI Petromiralles, estableixen dos nous rècords d'Igualada
Les atletes del club anoienc van batre els seus propis registres en 1500m i 800m
El mig-fons femení del Club Atlètic Igualada Petromiralles continua en estat de dolç després que dues de les seves atletes, Anna Torras i Berta López, establissin dos nous rècords d'Igualada en 1500m i 800m al Míting Internacional de Barcelona que es va disputar a l'Estadi Joan Serrahima. Les anoienques van batre els seus propis registres i van aconseguir la mínima estatal absoluta.
Cinc atletes del club igualadí van competir al Míting Internacional de Barcelona. Com ja acostuma a ser habitual en les darreres temporades, bona part de les millors actuacions del CA Igualada Petromiralles van arribar per part de les corredores de mig-fons.
L'atleta més ben posicionada va ser Anna Torras, que va quedar cinquena a la final A dels 1500m amb un registre de 4'10''24 que va suposar un nou rècord d'Igualada i la mínima estatal absoluta. La seva millor marca anterior era de 4'12''51. La prova la van dominar tres etíops: Negase Girma, Yordonas Tsegab Berha i Melkam Alemayehu. En quarta posició, just per davant de Torras, va acabar la vigent campiona d'Espanya de pista curta, Carla Masip (Diputació València).
El segon rècord d'Igualada el va establir Berta López en 800m (2'05''97) després de batre la marca que ella mateixa va fer el passat 21 de juny a Gavà (2'07''29). Va acabar segona de la final B, només per darrere de Lídia Abad (2'05''38). A més, va assolir la mínima pels Campionats d'Espanya absoluts.
La també atleta del CA Igualada Petromiralles Carla Bisbal va acabar quarta en la mateixa cursa, la final B dels 800m, amb un temps de 2'06''68. Aquest registre suposa una nova marca personal de l'igualadina, nascuda l'any 2005, que, mica en mica, recupera l'estat de forma que la va portar a ser una de les atletes més destacades de Catalunya i de tot l'estat espanyol en categories inferiors. Els 800m els va dominar Marta Mitjans amb 2'00''63.
Els altres corredors del club igualadí van ser Roger Súria i Mathios Rodríguez. Súria va ser 14è en 3000m obstacles amb un temps de 8'43''70. Rodríguez, 13è a la final B dels 800m amb 1'49''25.
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