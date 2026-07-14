Tragèdia en el bàsquet nord-americà: mor d'un tret al cap Kinu Rochford, exjugador de 35 anys
L'incident ha deixat dues persones més ferides
Goundo Sakho
Una baralla al barri de Harlem (Manhattan, Nova York) va acabar el 10 de juliol passat amb la vida a l'exjugador de bàsquet Kinu Rochford als 35 anys. Segons testimonis dels fets, Rochford estava presenciant un partit del torneig de bàsquet Kingdom quan un home amb qui s'estava barallant va treure una pistola i li va disparar, fet que va provocar la mort de Rochford i va ferir també dues persones més.
Un tret al cap
Segons la policia, els fets van tenir lloc a les 22.30 hores, hora local (les 4.30 hores de la matinada, hora peninsular espanyola). Rochford estava assegut en una de les grades del pavelló de Harlem, a l'avinguda Lenox, entre els carrers 112 i 115, quan es va enredar en una discussió amb una persona del públic que va acabar amb el tret mortal.
L'exjugador de bàsquet va rebre un tret al cap, mentre que un home de 28 anys va resultar ferit a la canyella i una dona de 22 anys, a l'avantbraç. Quan la policia va arribar al lloc dels fets, Rochford es trobava en estat crític i, tot i que se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, va acabar morint a l'Hospital Mount Sinai Morningside.
Condol del batlle
Mentre les autoritats continuen intentant identificar l'autor del tiroteig, que va fugir després de cometre el crim, les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol, com el del batlle de Nova York, Zohran Mamdani: "Tinc el cor trencat per la família de Kinu Rochford. Aquesta violència sense sentit s'ha d'acabar", ha escrit a través d'X.
"Els ciutadans de Nova York mereixen poder passar l'estiu mirant i practicant esport, participant en aquests esdeveniments tan importants per a la comunitat i en espais públics on les famílies i els veïns es puguin reunir, sense el risc d'acabar sent víctimes de les armes de foc", ha afegit.
Tiroteigs a Nova York
L'incident s'ha produït una setmana després que el Departament de Policia de Nova York anunciés una disminució històrica dels tiroteigs, de les víctimes per arma de foc i dels homicidis a la ciutat durant la primera meitat de l'any.
El departament ha comptabilitzat 322 incidents amb armes de foc i 381 víctimes, unes xifres inferiors a les del 2025, quan se'n van registrar 337 i 397, respectivament. Ara, malauradament, Rochford passa a engruixir aquesta tràgica llista.
Mamdani ha afirmat que continuarà donant suport a les persones afectades per aquesta tragèdia: "Estem col·laborant estretament amb els nostres socis comunitaris per oferir serveis als afectats i a tota la comunitat. La nostra administració està utilitzant tots els recursos al seu abast, a través de les diferents agències, per prevenir més episodis de violència".
Un jugador destacat
Kinu Rochford va començar la seva trajectòria al Globe Institute of Technology, una universitat privada situada al districte de Manhattan (Nova York). Va destacar en el món del bàsquet gràcies a diverses actuacions que li van valer una plaça a la Universitat Fairleigh Dickinson, on es va consolidar com un dels millors jugadors de la Northeast Conference, que agrupa els equips de les universitats del nord-est dels Estats Units.
Després d'una sòlida carrera, Rochford va decidir continuar jugant a l'estranger, en clubs de diversos països europeus. Més endavant es va retirar del bàsquet professional per treballar com a coordinador de WIN, una organització que presta serveis a persones sense llar.
Un de tres bessons
Eden, la mare de Rochford, ha explicat en declaracions a CBS News que el bàsquet havia estat el seu somni des de petit. També ha lamentat profundament la pèrdua del seu fill, un dels seus tres bessons: "Era una alegria, i sempre ho serà".
Per la seva banda, el seu germà Kairo ha explicat que ell i en Kinu havien creat un vincle molt especial gràcies al bàsquet i que només en Kinu es va poder dedicar professionalment a aquest esport, ja que ell va patir una lesió que li ho va impedir.
Ara afirma que, després de la mort del seu germà, res no tornarà a ser igual: «Un de nosaltres va fer realitat el somni perquè tots dos poguéssim tirar endavant, però ara ja no hi ha somni, perquè el meu germà ja no és viu.»
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