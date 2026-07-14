Bàsquet | Lligues Catalanes
Els Kids&Us Manresa es toparà amb el Barça i el MoraBanc Andorra al grup 1 de la Lliga Catalana ACB
El grup 2 el formaran l'ASISA Joventut, el FIATC Girona i l'iLERNA Lleida
El Cadí La Seu disputarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra l'Spar Girona
Regió7
El Kids&Us Manresa ja coneix els seus rivals de cara la Lliga Catalana ACB que es disputarà a principis de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Els rivals del conjunt bagenc, el vigent campió de la competició, al grup 1, seran el Barça i el MoraBanc Andorra. A la Lliga Nacional Catalana Femenina, el Cadí La Seu disputarà la final contra l'Spar Girona.
La 47a edició de la Lliga Catalana ACB repetirà el format de la passada edició que va acabar amb el títol de l'aleshores Baxi Manresa després d'imposar-se a la Penya per 83-79. Hi competiran els sis clubs ACB afiliats a la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ): Kids&Us Manresa, ASISA Joventut, Barça, FIATC Girona, iLERNA Lleida i MoraBanc Andorra. També es repetirà l'escenari, el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, per tercer any consecutiu.
El primer grup el formaran el Kids&Us Manresa, el Barça i el MoraBanc Andorra. En el segon, hi seran l'ASISA Joventut, el FIATC Girona i l'iLERNA Lleida. En la primera fase, s'enfrontaran entre tots ells, cadascú en el seu grup, a un sol partit. Els primers classificats accediran a la final que es disputarà el 13 de setembre.
En el cas de la Lliga Catalana Femenina, la final la disputaran l'Spar Girona i el Cadí La Seu. Serà el 23 de setembre a les 20.30h al Pavelló Olímpic de Reus, la Capital del Bàsquet Femení 2026. El conjunt gironí n'és el vigent campió després de derrotar el Joventut Badalona per 67-91 en la final de la darrera edició.
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