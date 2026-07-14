GRAVITEO també es degusta: així serà el festival on la música i la gastronomia juguen el seu propi campionat.
El gran festival de cultura urbana no només reunirà alguns dels millors especialistes nacionals i internacionals de disciplines com l'escalada o el patinatge, sinó que convertirà cada racó del recinte en una experiència on l'esport serà només el punt de partida. T'hi apuntes?
Mentre els atletes desafien la gravetat, el públic trobarà un altre ritme fora de les pistes. La música serà el fil conductor de tota la jornada i acompanyarà cada competició amb una identitat pròpia.
A la zona d'escalada tornarà a sonar la inconfusible veu de l'speaker internacional Simone Raina, acompanyat d'Andrea Ciscato, conegut com a DJ C15K1. Una parella habitual de les grans cites internacionals que sap transformar cada moviment dels escaladors en un autèntic espectacle per als aficionats.
L'ambient continuarà a les proves de patinatge amb Kini González com a mestre de cerimònies, aportant tota la seva experiència per mantenir la connexió entre esportistes i espectadors. I quan s'acabi l'acció esportiva, la festa continuarà. DJ Neus posarà la banda sonora del festival des de la zona d'oci, mentre que CUPRA Música es convertirà en un dels grans punts de trobada del recinte, consolidant el so i les actuacions en directe com dos dels pilars de l'experiència GRAVITEO.
Vuit food trucks i un restaurant climatitzat
Però un festival també entra per l'estómac. Per això, l'organització ha dissenyat una oferta gastronòmica pensada perquè ningú hagi d'abandonar el recinte durant la jornada.
Vuit food trucks oferiran propostes per a tots els gustos, amb hamburgueses, bagels, empanades, opcions vegetarianes, gelats, entrepans i sandvitxos, entre moltes altres alternatives. Una oferta variada per fer una pausa, recuperar forces i tornar a l'acció sense perdre's ni un instant de l'ambient. Bona part del servei estarà gestionat per Aramark, una companyia amb una àmplia experiència en grans recintes d'oci i entreteniment, que també habilitarà un restaurant climatitzat amb capacitat per a 250 persones.
A tot això s'hi afegirà una zona chill out equipada amb barra, taules i para-sols, concebuda perquè els assistents puguin descansar uns minuts, compartir l'experiència amb altres visitants i tornar després a submergir-se en les competicions i activitats del festival.
Un univers CUPRA dins del festival
Si hi ha un espai on esport, oci, innovació i estil de vida es donaran la mà serà a l'univers CUPRA. La marca convertirà la seva presència a GRAVITEO en un autèntic ecosistema d'experiències articulat al voltant de cinc grans pilars: conducció, música, propostes immersives, disseny i lifestyle.
La música hi tindrà un protagonisme especial. A més de crear un dels principals punts de trobada del recinte a través de CUPRA Música, la marca organitzarà sessions de DJ fins al tancament de la jornada. A això s'hi sumarà l'acció Follow the CUPRA Raval, que acostarà els assistents a actuacions en directe d'artistes convidats i reforçarà el caràcter urbà i festivaler de l'esdeveniment. Una iniciativa que connecta amb l'aposta de CUPRA per presentar el nou Raval a través de la música, la creativitat i la cultura contemporània.
Conduir al Circuit de Barcelona-Catalunya
Els qui busquin una experiència encara més interactiva podran posar-se al volant amb el Test Drive, una de les grans activacions del festival. Prèvia reserva a través de l'aplicació oficial, els assistents tindran l'oportunitat de conduir diferents models de CUPRA en un escenari tan especial com el Circuit de Barcelona-Catalunya.
L'experiència permetrà descobrir de primera mà el disseny, la tecnologia i el comportament dels vehicles de la marca. En acabar la prova, els participants rebran com a recompensa una CUPRA Drink, una beguda desenvolupada conjuntament amb Vichy Catalan. Aquesta beguda també es podrà adquirir al CUPRA Drink Bar, un espai pensat per refrescar-se, descansar i compartir impressions entre competició i competició.
Simuladors, realitat virtual i disseny personalitzat
L'oferta de CUPRA es completarà amb simuladors de conducció i una zona de VR Padel Experience, on els visitants podran endinsar-se en una experiència esportiva mitjançant realitat virtual. També hi haurà un espai dedicat a la CUPRA Collection, on serà possible descobrir i adquirir peces de roba i accessoris exclusius vinculats a l'univers visual i creatiu de la marca.
A més, l'artista Tania Marcial oferirà un servei de personalització de samarretes i gorres en diferents franges horàries durant tot el cap de setmana. Una proposta que permetrà als assistents endur-se una peça única i convertir el seu pas pel festival en un record personalitzat.
Molt més que una competició
GRAVITEO vol anar un pas més enllà del concepte tradicional de competició. La seva proposta combina esport urbà, música, gastronomia i un ampli programa d'experiències immersives perquè el públic pugui passar-hi tot el dia.
Des de gaudir de finals internacionals d'escalada o de patinatge fins a posar-se al volant d'un CUPRA al circuit, escoltar sessions de DJ, assistir a actuacions en directe, descobrir col·leccions exclusives o fer una pausa a la zona gastronòmica, el festival està dissenyat perquè cada visitant construeixi el seu propi recorregut.
Perquè aquí no només s'hi ve a veure grans trucs, maniobres impossibles o espectaculars escalades. També s'hi ve a escoltar, provar, descobrir, compartir i viure el festival de principi a fi. A GRAVITEO, la gravetat es desafia a les pistes, però l'experiència continua molt més enllà.
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