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Bàsquet

Ja hi ha data per a l'arribada (gratuïta) del nou mànager general, Xevi Pujol

El club blaugrana espera que comenci a exercir les seves funcions com a màxim responsable esportiu del bàsquet blaugrana el pròxim 3 d'agost

Xevi Pujol substituirà Juan Carlos Navarro en el càrrec, tot i que ha hagut d'esperar més temps del que hauria volgut.

Xevi Pujol substituirà Juan Carlos Navarro en el càrrec, tot i que ha hagut d'esperar més temps del que hauria volgut. / SPORT

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Ramon Palomar

La direcció esportiva del bàsquet blaugrana fa setmanes que treballa en les noves incorporacions de cara a la temporada vinent, tot i fer-ho en una situació del tot anòmala que el Barça ha hagut d'assumir arran dels profunds canvis que viu la secció.

Mario Bruno Fernández i el director general de les seccions, Xavi O'Callaghan, han assumit el lideratge de les negociacions dels fitxatges ja anunciats i dels que encara han d'arribar, sense la figura principal que ha de dirigir el projecte esportiu, Xevi Pujol. Amb el paper de Juan Carlos Navarro com a director esportiu completament aparcat —encara no s'han definit les seves noves funcions dins del club—, el Barça va escollir en el seu moment Xevi Pujol per encapçalar el projecte del bàsquet blaugrana.

A l'espera de sortir de Vitòria

Amb contracte en vigor amb el Kosner Baskonia, el club vitorià li ha posat totes les traves possibles per desvincular-se'n. A Vitòria s'aferren al contracte amb la voluntat d'obtenir una compensació econòmica del Barça a canvi d'alliberar-lo. Tot i això, Pujol, acollint-se als seus drets laborals, va comunicar a principis de juny que deixava Vitòria per incorporar-se al Barça i, per tant, notificava amb dos mesos d'antelació, tal com estableix la llei, la seva sortida del Baskonia.

Des d'aquell moment, el president del club, Josean Querejeta, ha posat tota mena d'obstacles a Pujol, malgrat l'interès del Barça d'incorporar-lo com més aviat millor i la seva disposició a pagar per aconseguir els seus serveis.

Davant d'aquesta situació, a Pujol no li ha quedat cap altra opció que esperar el moment legal per deixar Vitòria. Si no hi ha cap contratemps, ho farà totalment lliure el pròxim 3 d'agost i ja es podrà incorporar a la disciplina blaugrana.

El Baskonia podria portar el cas als tribunals

El Barça té la consciència tranquil·la i, davant la poca predisposició del Baskonia a negociar, ha preferit no entrar en cap altra confrontació després de l'intent frustrat de fitxar l'entrenador Paolo Galbiati i de la marxa de Cabarrot al Madrid, una operació facilitada pel Baskonia, que no el volia veure vestit de blaugrana.

Pujol arribarà finalment al Barça a principis d'agost, tot i que el club no descarta que la seva sortida acabi resolent-se als tribunals. El conjunt vitorià podria denunciar el Barça argumentant que el director tècnic ja treballava per a la secció blaugrana abans de desvincular-se oficialment del Baskonia, tal com va apuntar recentment Josean Querejeta en una entrevista.

«Tinc el convenciment absolut que Xevi Pujol ja treballa per al Barça», va afirmar Querejeta en una entrevista al diari El Correo. «No esperava que actués d'aquesta manera. Pensava que havíem contractat una persona perquè fes una feina aquí. Després ell ha considerat que prefereix un altre club, i nosaltres no podem fer res més que defensar els nostres interessos», va assenyalar el president.

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Agradi o no al Baskonia, Pujol ja podrà exercir la feina que li ha encomanat el Barça, tot i haver hagut de delegar durant moltes setmanes bona part de les tasques en Mario Bruno Fernández, que continuarà al seu costat a la direcció esportiva, i en Xavi O'Callaghan, que ha hagut d'arremangar-se per tancar amb èxit algunes operacions i assumir també algun revés, amb l'objectiu de construir la millor plantilla possible del Barça de cara a la pròxima temporada.

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