Hoquei patins
L’OK Lliga reconeix la temporada d'ensomni de l‘Igualada Rigat HC
Els arlequinats reben els guardons de millor entrenador, millor jugador i jugador revelació i en tenen dos al quintet ideal
Els quatre protagonistes són Marc Muntané, Matías Pascual, Biel Llanes i Marc Carol
L’OK Lliga ha reconegut la temporada de somni de l’Igualada Rigat en els guardons que reparteix als protagonistes de cada curs. Els arlequinats s’han endut tres de les cinc categories i han aportat dos jugadors al quintet ideal. El premi al millor entrenador ha estat per Marc Muntané, el de millor jugador per Matías Pascual, el jugador revelació se l’ha endut Biel llanes i el mateix Pascual i Marc Carol han format part de la millor alineació. Els únics en què no han estat presents són el de màxim golejador i millor porter.
Dos dels guardons expliquen l’èxit actual del conjunt arlequinat per sobre de la resta. El primer és el de millor entrenador. Sent el «vuitè, novè o desè pressupost», segons va explicar Muntané en una entrevista a Regió7, l’Igualada va ser capaç d’eliminar a dos gegants com el Liceo i el Barça per sumar el sisè títol de lliga de la història de l’entitat 29 anys després de l’últim.
Muntané va agafar les regnes del primer equip arlequinat ara fa tres temporades després d’una dècada de coordinador de la base. La primera va quedar setè i va caure a quarts de final. El curs passat, va ascendir fins a la quarta posició, però va tornar a quedar eliminat a la primera ronda. Aquest any, va millorar el registre a la fase regular. Va ser tercer, el conjunt menys golejat i el tercer més golejador abans de proclamar-se campió. Tot plegat, després de patir, cada estiu, la pèrdua de bona part de la plantilla.
La segona categoria que n’explica el bon moment és la del jugador revelació. L’Igualada ha dominat el guardó en les darreres quatre edicions amb jugadors molt joves que van arribar en etapa formativa. Abans que Biel Llanes, el van guanyar Gerard Riba, Marc Rouzé i Nil Cervera. Tots tres van deixar el club poc després. Riba ha tornat aquest estiu després de dues temporades al Trissino italià. Rouzé és a l’Oliveirense i Cervera ha fitxat per l’Sporting de Portugal després de dos anys al Liceo.
Llanes, de només dinou anys, es va perdre els primers tres mesos de competició per lesió. Això no obstant, des que va tornar, ha estat vital en la rotació de Marc Muntané. Tant és així que va ser el màxim golejador de l’equip en la fase eliminatòria amb onze dianes. Encara més, va ser l’autor del penal decisiu amb el Voltregà, va marcar de falta directa en les dues rondes següents i va veure porteria en el partit decisiu de la final contra el Liceo.
El tercer guardó que ha rebut l’Igualada és el de millor jugador. L’ha guanyat Matías Pascual. L’argentí, que compta amb un palmarès extraordinari, va arribar a l’Igualada l’estiu passat després de tretze temporades al Barça. Feia dos anys que gairebé no jugava per lesions de gravetat i el seu estat físic arrossegava certa incògnita. Igualment, Pascual ha estat un dels integrants del quintet ideal, al costat del també arlequinat Marc Carol. L’igualadí Carol va disputar una mitjana de 37 minuts per partit i sovint era l’últim home a deixar la pista. En molts casos, va jugar més de mitja hora seguida abans de ser canviat. És la segona edició consecutiva en què com a mínim un jugador arlequinat forma part de l’alineació escollida. L’any passat, va ser-hi Rouzé.
Els altres integrants del quintet ideal són Blai Roca, del Liceo, escollit com a millor porter, Nuno Paiva, també del conjunt gallec, i Nico Ojeda, del Lleida, el màxim golejador de la fase regular amb 26 dianes.
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