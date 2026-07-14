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Lamine Yamal respon a Rajoy: "El futbol si serveix per a alguna cosa és per a integrar"

França redobla les crítiques a Rajoy pels seus comentaris sobre la selecció: "És una estupidesa, racisme o les dues coses"

Lamine Yamal, durante el Portugal-España.

Lamine Yamal, durante el Portugal-España.

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El Periódico

El jugador de Rocafonda Lamine Yamal va afirmar que "si el futbol serveix per a alguna cosa és per a integrar" i que tant les seleccions d'Espanya i de França són un bon exemple d'això.

Lamine Yamal va contestar d'aquesta manera al comentari de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, que va afirmar que en la selecció francesa hi havia pocs jugadors de França.

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"Jo crec que demà jugarem un partit molt important i no hi ha espai per a això, però si el futbol serveix per a alguna cosa és per a integrar en la societat i si hi ha dos equips que donen exemple són França i Espanya, però en el futbol no hi ha espai per a parlar d'això", va indicar.

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