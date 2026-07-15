Hoquei patins
El capità Roger Bars renova un any més amb l'Igualada Rigat
L'igualadí viurà la seva onzena temporada al primer equip arlequinat, la cinquena seguida des del seu retorn
Regió7
L'Igualada Rigat HC ha fet oficial la continuïtat del seu capità, Roger Bars, per un any més. El jugador igualadí viurà la seva onzena temporada al primer equip, la cinquena seguida des del seu retorn a Les Comes.
El conjunt dirigit per Marc Muntané ha viscut una temporada històrica en què s'ha proclamat campió de l'OK Lliga i ha tornat a classificar-se per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. El capità del primer equip, Roger Bars, ha estat una peça clau dels èxits, com també ho va ser en la consecució de les dues Copes d'Europa consecutives.
Bars es va sotmetre, no fa massa, a una intervenció quirúrgica al genoll que el va deixar sense jugar en el tram final de curs i tampoc podrà ser-hi en l'inici de la temporada següent. Això no obstant, l'any passat va disputar 49 partits i va marcar 24 gols entre totes les competicions. Aquestes xifres el van ratificar com el màxim golejador de l'equip. Ja ho va ser en la fase regular de la lliga amb 17.
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