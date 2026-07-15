Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Hoquei patins

El capità Roger Bars renova un any més amb l'Igualada Rigat

L'igualadí viurà la seva onzena temporada al primer equip arlequinat, la cinquena seguida des del seu retorn

El capità Roger Bars en la celebració d'un gol de falta direca a Les Comes

El capità Roger Bars en la celebració d'un gol de falta direca a Les Comes / Xavi Garcia/Igualada Rigat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Igualada

L'Igualada Rigat HC ha fet oficial la continuïtat del seu capità, Roger Bars, per un any més. El jugador igualadí viurà la seva onzena temporada al primer equip, la cinquena seguida des del seu retorn a Les Comes.

El conjunt dirigit per Marc Muntané ha viscut una temporada històrica en què s'ha proclamat campió de l'OK Lliga i ha tornat a classificar-se per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. El capità del primer equip, Roger Bars, ha estat una peça clau dels èxits, com també ho va ser en la consecució de les dues Copes d'Europa consecutives.

Notícies relacionades

Bars es va sotmetre, no fa massa, a una intervenció quirúrgica al genoll que el va deixar sense jugar en el tram final de curs i tampoc podrà ser-hi en l'inici de la temporada següent. Això no obstant, l'any passat va disputar 49 partits i va marcar 24 gols entre totes les competicions. Aquestes xifres el van ratificar com el màxim golejador de l'equip. Ja ho va ser en la fase regular de la lliga amb 17.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  2. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  3. La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
  4. Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
  5. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  6. Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
  7. Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
  8. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya

La CGT denuncia les condicions de treball i el deteriorament del servei de Correus al Bages i al Berguedà

La CGT denuncia les condicions de treball i el deteriorament del servei de Correus al Bages i al Berguedà

El capità Roger Bars renova un any més amb l'Igualada Rigat

El capità Roger Bars renova un any més amb l'Igualada Rigat

El manresà Marc Estany, assistent de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa, formarà part de l'equip d'Aleksander Sekulic al Barça

El manresà Marc Estany, assistent de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa, formarà part de l'equip d'Aleksander Sekulic al Barça

Incendi en una zona forestal a Sant Quirze Safaja

Incendi en una zona forestal a Sant Quirze Safaja

Incendi de Sant Quirze Safaja

L’L1 del metro de Barcelona no funcionarà entre Florida i Plaça de Sants des d’aquest divendres per obres

L’L1 del metro de Barcelona no funcionarà entre Florida i Plaça de Sants des d’aquest divendres per obres

El nou pla d'asfaltatge d'Igualada inicia amb un pressupost de 500.000 euros

El nou pla d'asfaltatge d'Igualada inicia amb un pressupost de 500.000 euros

El test d’un minut que pot revelar si la mort de la teva mascota t’està afectant més del que sembla

El test d’un minut que pot revelar si la mort de la teva mascota t’està afectant més del que sembla
Tracking Pixel Contents