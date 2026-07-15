Futbol | Segona Federació
El CE Manresa incorpora l'extrem esquerrà Pochito
El banda, que també pot jugar de davanter, de 23 anys, arriba procedent de l'Intercity de Segona Federació
El CE Manresa ha fet oficial la incorporació de Josep Lluís Díaz Ventayols Pochito, un extrem esquerrà de 23 anys que arriba procedent de l'Intercity de Segona Federació.
El director esportiu del CE Manresa, Sergi Benavides, va explicar, fa unes dies, a Regió7, que la principal posició a reforçar era la davantera, especialment en la demarcació dels extrems. Després de la incorporació del davanter centre Óscar Gómez, que va donar per tancada la punta d'atac, aquesta tarda ha estat el torn de la banda dreta. Pochito és un extrem esquerrà que juga a la banda dreta nascut a Barcelona l'any 2003 i format a les categories inferiors del CF Damm fins arribar al primer any de juvenil. Aleshores, va passar pel futbol base del RCD Espanyol, a Lliga Nacional, i del CE Sabadell, a Divisió d'Honor, abans d'acabar l'etapa formativa al juvenil del Sant Andreu, també de Divisió d'Honor, l'equip amb què va debutar com a sènior.
Després de tres temporades amb el primer equip de la UESA —en l'última va aconseguir l'ascens a Segona Federació— va fitxar pel tercer equip del Sevilla, on va jugar una temporada i mitja. Abans de fitxar per l'Intercity el curs passat, va vestir mig any la samarreta del filial del Getafe. Amb el conjunt alacantí, que milita al grup cinquè de Segona Federació, va disputar 22 partits i va marcar 1 gol.
Es tracta del cinquè fitxatge del CE Manresa en el retorn a la Segona Federació. A banda dels ja mencionats Pochito i Gómez, també s'han anunciat les incorporacions de Santi Guzmán, Ivan Tébar i Oussama Boukir.
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