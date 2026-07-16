Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO

El GRAVITEO Urban Sports Festival, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya, reunirà alguns dels millors especialistes internacionals dels esports urbans. Per a aquells que no puguin desplaçar-se fins al recinte, diverses de les principals competicions es podran seguir en directe i de manera totalment gratuïta a través d'internet.

Foto cedida World Climbing

Foto cedida World Climbing / Dimitris Tosidis

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacción

El gran atractiu de les retransmissions serà el Campionat d’Europa d’Escalada de Boulder, una de les cites continentals més importants del calendari i que reunirà alguns dels escaladors més ben classificats del rànquing europeu. La competició promet un espectacle del màxim nivell amb la presència d’alguns dels grans referents d’aquesta disciplina, que lluitaran per les medalles en una prova que arriba a GRAVITEO com un dels grans esdeveniments del festival.

Horari d'escalada

  • 10:00 – 12:30 Men and Women semi-finals
  • 15:30 Presentation Men finalists + observation
  • 15:45 – 17:05 Men’s Final
  • Afterwards - Flower Ceremony Men
  • 17:15 Presentation Women finalists + observation
  • 17:30 – 18:50 Women’s Final
  • Afterwards - Flower Ceremony Women
  • 19:00 Awarding Ceremony European Championship
  • 19:15 Awarding Ceremony Overall Europe Series Ranking

Les semifinals i les finals es podran seguir en directe a través del canal oficial de World Climbing Europe a YouTube: https://www.youtube.com/@worldclimbingeurope. A més de l’escalada, GRAVITEO també oferirà retransmissions de competicions de la Federació Espanyola de Patinatge, la disciplina de les quals es confirmarà pròximament. Totes es podran seguir en directe des del canal oficial de la federació a YouTube: https://www.youtube.com/@fedpatinaje

Totes les retransmissions seran gratuïtes i estaran disponibles en directe a través de YouTube, fet que permetrà que qualsevol aficionat pugui seguir des de casa alguns dels moments més espectaculars del festival.

STREAMINGS

DIVENDRES 17

  • De 17.00 h a 00.00 h. Semifinals i finals de Skateboarding Street

DISSABTE 18

De 17.00 h a 21.45 h. Semifinals de Skateboarding Vert + Aeri més alt

DIUMENGE 19

  • De 09.00 h a 13.30 h. Finals de Roller Freestyle Vert
  • De 11.30 h a 13.30 h. Finals de Skateboarding Vert
  • De 13.45 h a 19.00 h. Finals de Scooter Street

La competició conclourà amb la cerimònia de lliurament de medalles.

Notícies relacionades

I per a aquells que prefereixin viure l’experiència en persona, l’accés a GRAVITEO també és gratuït, tot i que cal fer un registre previ a través del web oficial del festival.

del 17 al 19 de juliol Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el suport d’Esportcat - Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje i la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, i el patrocini de CUPRA, ColaCao, AzulMarino i hohes C. El festival reunirà competicions internacionals i estatals d’esports urbans, música i activitats esportives obertes al públic.

Inscriu-te!
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  2. L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
  3. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  4. Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
  5. Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
  6. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
  7. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  8. Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial

Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa talla l'avinguda de les Bases i confina els veïns més propers

Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa talla l'avinguda de les Bases i confina els veïns més propers

Joves d'entre 13 i 17 anys participen a Calaf en un casal per descobrir els oficis del territori

Joves d'entre 13 i 17 anys participen a Calaf en un casal per descobrir els oficis del territori

Els viatgers de la Cerdanya ja no hauran de sortir de la comarca per gestionar els abonaments

Els viatgers de la Cerdanya ja no hauran de sortir de la comarca per gestionar els abonaments

Quan et podràs vacunar de la grip i la covid? Salut fixa un nou calendari

Quan et podràs vacunar de la grip i la covid? Salut fixa un nou calendari

Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama més transparència sobre el futur de l'aeròdrom

Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama més transparència sobre el futur de l'aeròdrom

Antonia San Juan, actriu i directora: "Al cine i als mitjans, per a la dona, l’edatisme existeix"

Antonia San Juan, actriu i directora: "Al cine i als mitjans, per a la dona, l’edatisme existeix"

Què és el free birth?

Què és el free birth?

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO
Tracking Pixel Contents