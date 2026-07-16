Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO
El GRAVITEO Urban Sports Festival, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya, reunirà alguns dels millors especialistes internacionals dels esports urbans. Per a aquells que no puguin desplaçar-se fins al recinte, diverses de les principals competicions es podran seguir en directe i de manera totalment gratuïta a través d'internet.
Redacción
El gran atractiu de les retransmissions serà el Campionat d’Europa d’Escalada de Boulder, una de les cites continentals més importants del calendari i que reunirà alguns dels escaladors més ben classificats del rànquing europeu. La competició promet un espectacle del màxim nivell amb la presència d’alguns dels grans referents d’aquesta disciplina, que lluitaran per les medalles en una prova que arriba a GRAVITEO com un dels grans esdeveniments del festival.
Horari d'escalada
- 10:00 – 12:30 Men and Women semi-finals
- 15:30 Presentation Men finalists + observation
- 15:45 – 17:05 Men’s Final
- Afterwards - Flower Ceremony Men
- 17:15 Presentation Women finalists + observation
- 17:30 – 18:50 Women’s Final
- Afterwards - Flower Ceremony Women
- 19:00 Awarding Ceremony European Championship
- 19:15 Awarding Ceremony Overall Europe Series Ranking
Les semifinals i les finals es podran seguir en directe a través del canal oficial de World Climbing Europe a YouTube: https://www.youtube.com/@worldclimbingeurope. A més de l’escalada, GRAVITEO també oferirà retransmissions de competicions de la Federació Espanyola de Patinatge, la disciplina de les quals es confirmarà pròximament. Totes es podran seguir en directe des del canal oficial de la federació a YouTube: https://www.youtube.com/@fedpatinaje
Totes les retransmissions seran gratuïtes i estaran disponibles en directe a través de YouTube, fet que permetrà que qualsevol aficionat pugui seguir des de casa alguns dels moments més espectaculars del festival.
STREAMINGS
DIVENDRES 17
- De 17.00 h a 00.00 h. Semifinals i finals de Skateboarding Street
DISSABTE 18
De 17.00 h a 21.45 h. Semifinals de Skateboarding Vert + Aeri més alt
DIUMENGE 19
- De 09.00 h a 13.30 h. Finals de Roller Freestyle Vert
- De 11.30 h a 13.30 h. Finals de Skateboarding Vert
- De 13.45 h a 19.00 h. Finals de Scooter Street
La competició conclourà amb la cerimònia de lliurament de medalles.
I per a aquells que prefereixin viure l’experiència en persona, l’accés a GRAVITEO també és gratuït, tot i que cal fer un registre previ a través del web oficial del festival.
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