Futbol sala
El Covisa Manresa presenta les noves equipacions
D’acord amb la voluntat de recuperar el vincle amb la ciutat, el club va ensenyar els nous dissenys al Pont Vell, sota la mirada de la Seu
El Covisa Manresa va presentar ahir les equipacions que lluirà la pròxima temporada. D’acord amb la voluntat de recuperar el vincle amb la capital bagenca, el club manresà va fer públics els nous dissenys al Pont Vell, sota la mirada de la basílica de la Seu, dos espais emblemàtics de la ciutat.
El Covisa Manresa iniciarà aquest any un canvi de rumb respecte de la política esportiva emprada els darrers anys. Després d’allunyar-se de l’aposta pel talent local i format a casa, i de temptar la sort amb el descens, la junta bagenca ha decidit recuperar el vincle amb les categories inferiors del club i amb la ciutat de Manresa.
La primera mostra d’aquest canvi de tendència en va ser el fitxatge de Xavier Santaella com a nou entrenador. El tècnic ha passat per totes les categories inferiors del club i ha jugat molts anys al primer equip. Ahir, la presentació de les noves equipacions en va ser una prova més. Primer, per la tria de dos punts emblemàtics de la ciutat per ser l’escenari de la fotografia; i, segon, pels jugadors que van assistir-hi. Cella, Uri Jo, Mellado i Terrats, tots quatre amb passat a la base del Covisa i actualment al primer equip.
Les quatre equipacions
La primera equipació manté els colors típics del club i de Manresa, el blanc i el vernell. Això no obstant, la resta de dissenys, com la segona equipació, adoptaran una fórmula nova. Els porters canviaran el gris i el rosa del curs passat pel blau i el taronja.
Les noves equipacions es podran veure en acció el dissabte 29 d’agost en el 47è Trofeu Les Codines, el partit que servirà per fer la presentació de la plantilla. El rival d’aquesta edició serà el Barça Atlètic.
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