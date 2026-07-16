Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Futbol | Mundial

Una desena de municipis de les comarques de la Catalunya central es preparen per projectar la final del Mundial

Ajuntaments i iniciatives privades de diverses localitats habilitaran pantalles gegants per fer seguiment del partit entre Espanya i l'Argentina

Joan Garcia, acompanyat de Pau Cubarsí i Unai Simón, en el partit de quarts de final contra Bèlgica

Joan Garcia, acompanyat de Pau Cubarsí i Unai Simón, en el partit de quarts de final contra Bèlgica / EP / Jose Breton

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ton Badia Lloret

Manresa

Al voltant d'una desena de municipis de les comarques de la Catalunya central es preparen per projectar la final del Mundial que es disputarà diumenge a les 9 del vespre entre Espanya i l'Argentina. Els Ajuntaments i entitats privades de localitats d'arreu del territori habilitaran espais equipats amb pantalles gegants per fer el seguiment del partit. 

D'entre les comarques de la Catalunya central, la que més pantalles gegants habilitarà és el Bages. Començant per la capital, Manresa, malgrat no comptar amb la iniciativa ni la organització del govern municipal, l'Ajuntament cedirà l'Estadi Municipal del Nou Congost al CE Manresa, l'equip que es beneficia de les instal·lacions. El motiu principal és que a la convocatòria de la selecció espanyola hi figuren dos jugadors amb passat blanc-i-vermell. El sallentí Joan Garcia i el terrassenc Marc Pubill van vestir la samarreta del CE Manresa en les categories inferiors. 

A Castellgalí, el partit es podrà seguir des de la Plaça de l'Ajuntament; al Pont de Vilomara, el consistori ha anunciat, al seu compte d'Instagram, que la projecció es farà al Centre Evaristo de la Torre, acompanyat d'un missatge de "tots a animar la selecció" precedit per un parell de banderes espanyoles. També seguiran el partit des de Súria, a la Plaça de Sant Joan, a Castellnou, des de l'Edifici Montserrat, i a Sant Joan de Vilatorrada, amb una pantalla gegant col·locada a la Plaça Major

Notícies relacionades

A la comarca de l'Anoia, la xifra de municipis que farà seguiment de la final del Mundial serà molt més reduïda. En el moment de la publicació d'aquest article, només Piera, al Parc del Gall Mullat, i Santa Margarida de Montbui, a la Plaça Vinícola, n'han anunciat la projecció. Com en el cas de Manresa, l'Ajuntament de la capital anoienca tampoc ha impulsat cap projecció. Tot i això, sí que hi haurà alguna iniciativa privada que habilitarà una pantalla gegant. És el cas, per exemple, del Kiosk del Rec, on almenys una setantena de persones van viure la semifinal d'Espanya contra França. En d'altres municipis, com Calaf, serà el bar de la piscina municipal qui projectarà la final. En el partit de dimarts, ja hi van acudir al voltant d'un centenar de persones i s'espera que es repeteixi una xifra similar. 

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents