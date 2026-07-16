Futbol
Joan García, Eric Garcia i Marc Pubill poden entrar diumenge en una llista de vint únics futbolistes campions del món i olímpics
Si Espanya s'emporta el Mundial, els tres jugadors de la regió central entraran en un grup sel·lecte en el qual, avui en dia, només hi ha dues persones que no hagin mort, els argentins Messi i Di Maria
Els tres jugadors de la regió central convocats per Espanya per al Mundial no estan tenint gairebé gens de protagonisme. Només quatre minuts de Marc Pubill en el descompte contra Àustria i, de moment, cap de Joan Garcia, que si no li passa res a Unai Simón es quedarà inèdit, i la mateixa sort per a Eric Garcia, que ja no va saltar al camp tot i anar a Qatar 2022. Però tot i això, tots tres poden entrar a una llista tan selecta que contindria vint persones i que, avui en dia, només en té dues de vives.
I és que tots tres van ser campions olímpics fa dos estius a París i completarien el doblet ara amb la Copa del Món. No és tan fàcil aconseguir-ho. Abans de la disputa de la final de Nova Jersey, només hi ha quinze futbolistes a la història que hagin fet realitat aquesta fita, als quals ara se'n sumarien cinc de l'equip de Luis de la Fuente.
Eric Garcia i Marc Pubill van ser peça clau per a l'or olímpic del 2024. El martorellenc, que ja havia estat plata a Tòquio, va disputar tres dels cinc partits a París, formant parella a l'eix defensiu amb Pau Cubarsí, que també entraria en aquesta llista. Pel que fa al manresà Pubill, també en va jugar cinc i, a més, va anotar el primer gol espanyol en el torneig, actuant de lateral dret. Joan Garcia, per la seva banda, obtindria un premi curiós: dues medalles d'or sense haver disputat ni un minut. Als Jocs, el titular era Arnau Tenas i ell, a més, va tenir problemes a l'esquena.
El cinquè jugador espanyol que es convertiria en campió del món i olímpic alhora seria Álex Baena, ara a l'Atlètic de Madrid. A més, el jugador andalús seria l'únic amb un triplet, ja que també va estar dues estones al camp en l'Eurocopa que Espanya va guanyar fa dos anys a Alemanya.
En aquesta llista hi hauria dos jugadors que se li podrien equiparar perquè també han guanyat la Copa Amèrica. Són els argentina Leo Messi i Ángel di María, que van fer el doblet i no precisament de manera consecutiva. Tota dos van ser campions olímpics a París 2008, amb un gol del segon a la final, i del món fa tres anys i mig a Qatar, amb penal provocat per l'ex del Madrid i dos gols de l'exblaugrana. Són els dos únics vius que tenen aquest honor.
Gairebé cent anys
Perquè els altres tretze són jugadors de la dècada dels anys trenta del segle passat. Uruguai va lligar els títols olímpics de París 1924 i Amsterdam 1928 i el primer Mundial, el que van organitzar el 1930. Van endur-se els tres títols un exblaugrana, Héctor Scarone, a més de José Leandro Andrade, el capità José Nasazzi, Pedro Cea, Pedro Petrone i Santos Urdinarán. Tres més es va perdre els primers Jocs, Héctor Castro, que era manc, Lorenzo Fernández i Álvaro Gestido.
Els quatre jugadors que completen la llista són quatre italians que van ser campions olímpics a Berlín 1936, els Jocs de Hitler, i mundials a França 1938. Es tracta de Pietro Rava i Ugo Locatelli, que van jugar en els dos tornejos, i Sergio Bertoni i Alfredo Foni, convocats per al segon, sense saltar al camp.
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