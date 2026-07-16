futbol
Uns lladres intenten robar a la casa de Lamine Yamal a Esplugues
Germán González
Els pispes no respecten que hagis portat la selecció del teu país a la final d’un Mundial de futbol. Diverses persones van intentar assaltar dimecres a la matinada l’habitatge de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, tot i que van ser detectades per la seguretat privada i van fugir. El robatori frustrat va passar hores després del partit que va enfrontar França amb Espanya i en què va participar el davanter de Rocafonda.
Les càmeres de seguretat van localitzar dos encaputxats enfilats en un mur quan intentaven accedir a l’habitatge, segons va avançar El Español. Per això es van activar les alarmes i els assaltants van escapar.
Una patrulla dels Mossos d’Esquadra va dirigir-se a la casa i s’ha obert una investigació per determinar si es tracta de membres d’una banda de lladres especialitzats a assaltar habitatges de luxe en urbanitzacions de la perifèria de Barcelona. Precisament, fonts policials han explicat que la mateixa matinada es van registrar altres intents de robatori en cases pròximes a les del jugador del Barça, i per això consideren que els assaltants no devien buscar la casa del Lamine, sinó que devien buscar la que podrien accedir al seu interior.
A la recerca de diners i joies
En aquest sentit, els agents també indaguen si hi havia més assaltants, tot i que les càmeres únicament van captar dues persones. Fonts policials van explicar a El Periódico, del grup editorial de Regió7, que aquest tipus de robatoris els cometen grups més nombrosos, per intentar aconseguir el màxim de botí en poc temps, principalment diners, joies i material electrònic. Segur que el Lamine va deixar algun penjoll casa, tot i que se n’ha emportat molts als Estats Units com ell mateix ha fet ostentació. L’octubre passat, el jugador del Barça va comprar per 11 milions l’habitatge a la urbanització Ciutat Diagonal, a Esplugues, que havia pertangut a Shakira i Gerard Piqué.
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