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Bàsquet

Agustín Ubal, després de canviar el Kids&Us pel Barça: «Des que me’n vaig anar, sempre he somiat amb aquest moment»

El jove va arribar al planter blaugrana amb 16 anys i torna després d’acumular experiència en cinc equips de la Lliga Endesa

Agustín Ubal torna al Barça

Agustín Ubal torna al Barça / FC Barcelona

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Regió7

El Barça recupera Agustín Ubal. El jugador uruguaià han arribat a un acord contractual fins al 30 de juny del 2029. Ubal, que fa 1,98 metres i complirà 23 anys el 19 de juliol, té passaport italià i és considerat jugador de formació. Va arribar al Barça l’estiu del 2019, amb 16 anys, va debutar amb el primer equip als 18 i ara torna després d’acumular més de 120 partits a la Lliga Endesa, repartits entre cinc equips.

«Per a mi és un plaer poder tornar. Des que me’n vaig anar, sempre he somiat amb aquest moment. He treballat molt i estic molt content i feliç, amb ganes de començar i afrontar aquest repte com es mereix», ha declarat Ubal als mitjans de comunicació del Club després de segellar el contracte que el fa tornar a vestir de blaugrana. «Soc polivalent i puc moure’m en les tres posicions exteriors. Quan jugo, ho faig amb el cor, amb la vida. Aportaré caràcter i energia. Vull que el Barça triomfi com sempre», es descriu el jugador, que té capacitat per actuar com a base, escorta i aler.

Aquesta serà la segona etapa d’Ubal com a blaugrana. Va arribar al Barça l’estiu del 2019, amb 16 anys i un enorme marge de creixement. A la Ciutat Esportiva Joan Gamper va continuar la seva progressió amb l’equip júnior i competint a la Lliga EBA amb el Barça Atlètic. Després de la pandèmia, a l’estiu del 2021, va realitzar la pretemporada amb el primer equip a Encamp, i el seu esforç va tenir recompensa amb el seu debut oficial en la cinquena jornada de la Lliga Endesa, a la pista del Coosur Real Betis. Sarunas Jasikevicius va comptar amb ell en tres partits més de Lliga i en un d’Eurolliga, disputat al camp de l’ASVEL.

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«Vaig deixar la meva família a l’Uruguai per venir a un club que m’ho ha donat tot, tant a nivell acadèmic com esportiu. Vaig poder estar una temporada amb el primer equip i això em va impulsar a saber on volia estar. Fora he continuat creixent com a esportista i ara torno més preparat per afrontar aquest repte», recorda. El mes de març de la temporada 2021-2022, el jove jugador va sortir cedit al Río Breogán amb l’objectiu de sumar més minuts i experiència en l’elit. La seva progressió va continuar amb les respectives cessions al Bilbao Basket (2022/23) i al Zunder Palència (2023/24). Una vegada desvinculat del Club, va jugar al Coviran Granada (2024/25) i aquesta última temporada ho ha fet al BAXI Manresa.

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