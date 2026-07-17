GRAVITEO
Carla Martínez regna en la jornada inicial de GRAVITEO
La catalana es va imposar en la final de velocitat que es va disputar en la zona de pàdoc del Circuit de Barcelona-Catalunya, seu de l’esdeveniment
Cristina Moreno
GRAVITEO, el festival d’esports urbans que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, va obrir les portes aquest divendres amb una àmplia agenda d’activitats i les primeres competicions oficials, amb la final de la prova de la Copa d’Europa d’escalada de velocitat i la final de la prova del Campionat d’Espanya de Skateboarding Street, en tots dos casos en categoria masculina i femenina.
La jornada matinal, assolellada, al Circuit va acollir les sessions d’entrenaments i pràctiques de les diferents disciplines, així com les primeres tandes classificatòries de Skateboarding Street. Des de primera hora del matí, l’activitat va omplir l’skatepark i el half pipe instal·lats per a l’ocasió, amb desenes d’esportistes executant els seus trucs i buscant adaptar-se al traçat. Des de les zones de descans habilitades als voltants, familiars i amics seguien de prop l’activitat.
«L’esport urbà encara no és present en l’imaginari popular, és underground i això forma part de la seva gràcia. L’ambient aquí no és tan tòxic com en altres esports. No hi ha baralles per ser de diferents equips», van explicar a El Periódico Kim i Max, dos patinadors de Ripollet presents a l’esdeveniment.
Molt a prop, mentre els esportistes rodaven per les pistes, d’altres s’entretenien amb el Test Drive a l’Espai Cupra, on els aficionats van poder posar-se al volant dels diferents vehicles i fer unes voltes per l’emblemàtic traçat català.
Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, va assistir a l’esdeveniment i va recordar vells temps fent uns llançaments a les pistes de bàsquet 3x3 habilitades per a l’ocasió. El conseller va valorar positivament la celebració d’un esdeveniment d’aquestes característiques al territori.
«Per a nosaltres és una experiència única i original que també ens serveix per calibrar què espera la gent dels esdeveniments esportius. Aquest és un esdeveniment que combina moltes coses, tant pel que fa a la competició oficial com a la competició social i a la vessant lúdica. Són elements únics i està molt bé que passi aquí, a Catalunya, en un escenari com el Circuit, que també és molt innovador, i tenim moltes ganes que sigui un èxit», va afirmar Berni Álvarez a SPORT.
Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, i Sergi Guillot, director general del grup, també van ser presents en la jornada inaugural del GRAVITEO.
Final de velocitat
Una de les proves estrella de l’esdeveniment, l’escalada de velocitat, va acaparar bona part dels focus amb la disputa de les finals masculina i femenina de la prova de la Copa d’Europa de velocitat. La cita va atraure un gran nombre d’aficionats fins al mur instal·lat al centre del que habitualment és el paddock dels campionats de MotoGP i Fórmula 1.
Amb el sol ja més baix i una temperatura més agradable, va arrencar la competició, que des de les primeres eliminatòries va oferir la primera sorpresa amb l’eliminació d’una de les favorites, Leslie Romero. L’escaladora, que té el rècord d’Espanya, competia contra l’espanyola Nora García, però una errada en les primeres preses la va deixar fora de la competició.
El paper de favorita va recaure aleshores en Carla Martínez, una altra de les aspirants al triomf. L’escaladora de Sant Cugat, molt concentrada davant del seu públic, va anar superant una a una totes les rondes fins a plantar-se a la final, on es va enfrontar a una altra de les grans figures de l’especialitat, la ucraïnesa Kseniia Horielova. Després d’un inici molt igualat, la catalana va imposar el seu ritme i va aturar el cronòmetre en 6.743 segons, clarament per davant dels 7.202 de la seva rival, per penjar-se la medalla d’or. El bronze va ser per a l’alemanya Nele Thomas, amb un temps de 7.58.
En categoria masculina, totes les mirades estaven posades en Erik Noya, el primer espanyol a baixar de la barrera dels cinc segons. El que havia estat el seu entrenador entre els 8 i els 12 anys el seguia des de la graderia. «Focus», li indicava amb un gest, mentre l’escalador assentia amb el cap. Noya va superar sense problemes la primera ronda amb un temps de 5.578, afavorit també per l’errada del seu rival, l’ucraïnès Yaroslav Tkach. També va avançar Alberto García, que seria el seu adversari als quarts de final. Noya va fer valer l’experiència i es va imposar amb un registre de 5.199 en una eliminatòria molt ajustada, en què el seu rival va marcar 5.788.
A les semifinals, una errada en les primeres preses va deixar fora Erik Noya, que tampoc va poder superar el britànic Andrew Goodall en la lluita per la medalla de bronze. En canvi, sí que es va endur el premi a l’esportivitat, felicitant el seu rival amb una emotiva abraçada tan bon punt va acabar la prova. L’or va ser per a l’ucraïnès Hryhorii Ilchyshyn, amb un temps de 5.05, que es va imposar al suís Gilles Meili, que va marcar 7.75.
L’activitat continuarà avui amb una nova jornada de competició, que inclourà les semifinals masculina i femenina de la Copa d’Europa de Bloc (Boulder) i les finals de Roller Freestyle Street.
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