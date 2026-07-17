Futbol
Divergències entre l'associació de veïns i el club de futbol sobre el futur del camp del Sant Pau
La secretària de l'ens veïnal va manifestar al ple municipal que el barri sembla més proper a desitjar una zona verda i l'entitat esportiva li respon que no és veritat
La moció presentada per Junts Manresa per iniciar la modificació del Pla d'Ordenacio Urbanística Municipal (POUM) per qualificar el camp de futbol de Sant Pau com a sistema d'equipament esportiu ha revelat divergències entre diversos actors del barri. Així, si bé al ple de dijous la secretària de l'associació de veïns va declarar que «en aquest moment no està clar que el barri vulgui un camp de futbol», el club (UE Sant Pau) ha respost aquest divendres afirmant que aquest posicionament "és fals" i que hi ha unitat per reclamar l'adequació del camp.
Així, la secretària de l'ens veïnal, Alícia Orive, va explicar a l'Ajuntament que l’informe que proposava la moció «ens aniria perfecte, perquè així podrem saber definitivament si hi podria anar un camp de futbol o no», ja que ara la qualificació no ho permet. Va afegir que «fa mesos vam fer una consulta per presentar una proposta a l’Ajuntament perquè fos una zona verda amb alguna pista de bàsquet». Va afegir que «vam fer una consulta i el barri ens va dir» que ho preferia. A més, «hem plantejat una altra consulta per saber del cert» què es desitja.
Aquesta intervenció ha provocat l'endemà una contundent resposta per part de la Unió Esportiva Sant Pau. En una nota, la seva junta directiva afirma que "el mateix president de l'associació de veïns ens va proposar anar de la mà per recuperar [el camp].. O la secretària va per lliure per interès personal, o l'associació ens ha utilitzat per la nostra massa social. No ens agradaria saber que han aprofitat que hem posat el debat sobre la taula a la ciutat i al consistori dient que estan amb el projecte per després demanar un altre ús. Seria no només una actitud cínica, sino una traició a l'esquena de tot el barri".
"Falsa divisió"
En la nota, el club es pregunta si "tot plegat no respon a una estratègia alineada entre el govern municipal i aquesta secretària per intentar simular una falsa divisió al barri. Que ara, de cop, el govern mostri un entusiasme sobtat per la zona verda i parli de 'grans projectes' aixeca molts dubtes. No fa 10 anys que és zona verda? Per què neix aquest interès precisament ara? On ha estat l'assocació de veïns tots aquests anys mentre el club lluitava en solitari per un espai abandonat?".
El Sant Pau també s'adreça al regidor d'Acció Comunària, Lluís Vidal Sixto (ERC). "Sigui respectuós i no manipuli la realitat. El regidor ha manifestat que parla amb el veïnat. Passejar-se dues vegades durant el mandat de la mà de la secretària i preguntar als dos mateixos veïns de sempre no és conèixer Sant Pau. Diuen que un camp és inassumible mentre injecten milions a més de 20 equipaments de la ciutat. A més, es tergiversa la realitat: la pista polivalent que volen imposar podria anar perfectament darrere el camp de futbol 11 (on estava el de futbol 7). Son perfectament compatibles. Voler posar la pista polivalent al mig sembla més una decisió per carregar-se el futbol que una solució real".
El club es mostra a favor "de la consulta, de forma neta i democràtica. Però exigim que es pacti la pregunta amb el club per incloure el camp de futbol 11 de forma explícita". També "recursos i espais equitatius per fer campanya. I deixem un compromís: si la majoria del barri vota zona verda, ho acceptarem. Nosaltres sí que respectem la democràcia, sense interessos personals".
Finalment, acaba adreçant una "invitació formal a la resta de partits. Agraïm a Junts i els Comuns que hagin estat els únics a trepitjar el barri de veritat per escoltar-nos. L'excusa del desconeixement s'ha acabat. Exigim altura política, que es jugui net amb el barri i que es respecti la dignitat de la Unió Esportiva Sant Pau".
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