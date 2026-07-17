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Hoquei patins

L'Igualada Rigat HC començarà la defensa del títol de l'OK Lliga al Palau Blaugrana

El conjunt de Marc Muntané començarà la lliga amb el Barça fora de casa

A la Supercopa, s'enfrontarà amb el Calafell a semifinals

El Barça serà el primer rival de l'Igualada Rigat HC a l'OK Lliga 26/27

El Barça serà el primer rival de l'Igualada Rigat HC a l'OK Lliga 26/27 / XAVI GARCIA/IGUALADA RIGAT

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Regió7

Manresa

El vigent campió de l’OK Lliga, l’Igualada Rigat HC, començarà la defensa del títol al Palau Blaugrana en un inici gairebé calcat al de la temporada passada. Aleshores, el primer partit, també contra el Barça, es va disputar a Les Comes.

La RFEP ha sortejat aquesta tarda l’inici de les competicions de la temporada 2026/27. Una de les mans innocents en el sorteig de l’OK Lliga ha estat Marc Muntané, el tècnic arlequinat, que ha tret la bola que ha definit el primer desplaçament de l’Igualada a un dels escenaris més complicats. L’inici de la competició no es farà públic fins que la WSE publiqui el calendari de les seves competicions. També a la primera jornada, el Liceo visitarà la pista del Caldes, el Voltregà rebrà l'Alcoi, el Lleida el Vilafranca, el Noia el Lloret, el Reus el Calafell i el SHUM el Rivas.

En paral·lel, també s’ha fet el sorteig de la Supercopa, que es disputarà els dies 23, 24 i 25 d’octubre a Olot. L’Igualada, com a cap de sèrie, ha evitat trobar-se amb el Liceo, i el rival dels arlequinats a la segona semifinal serà el Calafell. Per tant, els gallecs s’enfrontaran al Barça.

El filial també defensarà el títol

També s'ha sortejat el calendari de l'OK Lliga Plata, categoria en què milita el filial de l'Igualada Rigat, el Simar Igualada, que l'any passat també es va proclamar campió de lliga. En primer lloc, s'ha sortejat la distribució dels dos grups. Als arlequinats els ha tocat el Grup Sud, que el formaran juntament amb el Cerdanyola, equip amb qui s'enfrontarà a la primera jornada, el Vendrell, l'Alcoi, el Vilanova, l'Alcobendas, el Manlleu, el Mollerussa, el Sant Just, l'Espanyol, el filial del Noia, el Vic, el Palafrugell i el Mataró. 

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A l'altre grup hi ha caigut el GEIEG, el Vila-Seca, el filial del Reus, el Sant Cugat, l'Ordes, l'Oviedo, l'Olot, el Tordera, la Sagrera, l'Escola Lubiáns, el CDM, el Dominicos, el Barça Atlètic i el Jolaseta.

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