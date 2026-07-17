Raids
L'olianès Isidre Esteve iniciarà la setmana que ve, a la Baja Aragón, la seva preparació per al Dakar 2027
El pilot del Repsol Toyota Rally Team afrontarà la seva 22a participació a la prova disputada a Terol
Regió7
L'olianès Isidre Esteve iniciarà la setmana que ve, a la Baja Aragón, la seva preparació per al Dakar 2027. El pilot del Repsol Toyota Rally Team afrontarà la seva 22a participació a la prova disputada al Terol amb l'objectiu "de continuar aprenent en competició", en paraules d'Esteve, després de quatre jornades de tests.
Esteve va debutar a la Baja Aragón l'any 1991 i, després de la seva última participació el 2023, enguany hi tornarà per 22a vegada. El pilot olianès encara manté el rècord de victòries en moto, amb sis. "Tornar a Terol sempre és emocionant per a mi. És una prova que gaudeixo molt, pel recorregut i perquè sento l'afecte de l'afició. Córrer a casa sempre és diferent i tinc moltes ganes de tornar-ho a viure", explica l'urgellenc.
L'equip Repsol Toyota Rally Team arribarà a Terol després de quatre jornades de tests centrades en l'adaptació a un cotxe amb el qual Esteve i el seu copilot, Txema Villalobos, gairebé no han competit. "Serà la nostra primera cursa d'aquest projecte i amb prou feines vam poder rodar amb el cotxe al Dakar", reconeix.
Com és habitual en aquesta prova, la inscripció serà de primer nivell, amb bona part dels especialistes internacionals del ral·li raid. A més, tal com assegura Esteve, compta amb un recorregut força complicat: "La Baja exigeix molta precisió. És un recorregut molt tècnic i revirat, poc favorable per a un cotxe tan gran com el nostre, però precisament per això ens obliga a guanyar confiança i a entendre millor el seu comportament. A més, competirem amb molt calor, unes condicions molt semblants a les que trobarem després al Marroc i al Dakkar".
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