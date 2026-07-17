Atletisme
Vuit atletes de la Catalunya central competiran al Campionat d'Espanya sub-20
Els dos clubs de les nostres comarques, el CA Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa, hi aportaran quatre atletes cadascun
Vuit atletes de la Catalunya central competiran aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya sub-20 que es disputarà a l'Estadi Universitari d'Atletisme d'Albacete. Els dos clubs de les nostres comarques, el CA Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa, hi aportaran quatre atletes cadascun.
Tres dels vuit atletes de les comarques centrals es troben en una posició avantatjada per accedir al podi, o, si més no, per quedar entre els millors classificats de tot l'Estat espanyol. El més ben situat és Eloi Anton, de l'Avinent Manresa, almenys pel que fa a la seva marca personal. Anton hi arriba amb la tercera millor marca d'entre els inscrits en 5.000m marxa (20'53''04). Curiosament, aquest registre el va obtenir a l'estadi de la capital bagenca.
Una mica per darrere pel que fa a les opcions de medalla hi ha el seu company d'equip Roger Gómez, que té el cinquè millor registre en 3.000m obstacles. En aquest cas, mentre que ell sosté 9'05''90, els quatre atletes per davant han aconseguit baixar dels nou minuts. Tots dos atletes del club bagenc es van proclamar campions de Catalunya de la categoria fa tres setmanes a Vic.
La tercera amb opcions tangibles d'assolir un resultat destacat és Lucia Molina, del Club Atlètic Igualada. L'atleta nascuda el 2008 també té el cinquè millor registre en la seva prova, el salt de llargada (5.84m). Per sobre seu, la quarta i la tercera han saltat 5.86 i 5.88 aquesta temporada. Igual que Anton, el seu millor registre va arribar a Manresa.
Tres atletes més de l'Igualada seran presents al Campionat. En primer lloc, hi ha Pol Carrera, que també competirà en 3.000m obstacles i hi arriba amb 9'16''99, la desena millor marca. A més, el club igualadí ha aconseguit classificar dues atletes pel salt de perxa. Jana Planell, bronze al Campionat de Catalunya, amb uns 3.55m que corresponen al novè registre dels classificats, i Etna Torres, que va ser cinquena en la competició disputada a Vic, una mica per sota de la seva companya pel que fa a la marca de la temporada (3.45m), però per sobre en marca personal (3.65m).
Per part de l'Avinent, competiran dues atletes més. En salts, hi haurà l'actual campiona de Catalunya Jenay Hernández al triple, amb 11.89 de marca de la temporada i 12.02 de marca personal —la mínima era d'11.85—; i, en tanques, als 100m, Mercè Junyent, qui es va endur la medalla de plata a Vic. La seva marca de la temporada (14.52), és la pitjor d'entre totes les classificades. Això no obstant, quan es tracta de la marca personal, els seus 14.25 equivalen al sisè millor registre total. Les cinc del davant han baixat dels catorze segons.
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