Graviteo
GRAVITEO es consolida en una vibrant segona jornada
Les classificatòries de boulder i les finals de roller van acaparar l’activitat esportiva, juntament amb el Duatló, la Marxa Nòrdica i el torneig de bàsquet 3x3.
Cristina Moreno | Laura Campuzano
GRAVITEO, el festival d’esports urbans organitzat per Prensa Ibérica, Sport i El Periódico, que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, va afrontar aquest dissabte, després d’una exitosa jornada inaugural, el seu segon dia de competició i activitats sota un sol radiant.
Durant el matí, bona part de l’atenció es va centrar en el mur d’escalada, on els participants de la prova de boulder de la Copa d’Europa es van enfrontar a les rondes classificatòries.
Després de diverses hores de competició, 26 escaladors —habitualment es classifiquen 24, però els jutges van concedir dues places addicionals a causa d’un empat— van accedir a la ronda de semifinals, que es disputarà aquest diumenge. Entre els classificats hi havia els espanyols Hugo Martín Álvarez (13è) i Guillermo Peinado (17è), mentre que Manuel Antonio Pastor va quedar eliminat. El millor classificat va ser el francès Mejdi Schalck, amb una puntuació total de 109,2.
A pocs metres, els riders de Skateboarding Vert i Roller Freestyle feien les seves sessions d’entrenament, mentre també es posaven en marxa les fases classificatòries del torneig de bàsquet 3x3 sub-14.
Les estrelles entren en escena
Ja a la tarda, a més de les classificatòries de boulder femení, es van posar en marxa les proves de la Copa d’Espanya de Marxa Nòrdica i el Duatló Open, amb un recorregut que transcorria pel mateix asfalt del Circuit de Barcelona-Catalunya i els seus voltants.
Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, va visitar GRAVITEO durant la tarda i va seguir el Duatló des d’una posició privilegiada, en una de les casetes elevades situades als laterals del circuit. Després de dos dies de festival, Garcia en va fer una valoració «molt positiva». «És una gran oportunitat per acostar esports que, de vegades, no tenen l’oportunitat de mostrar-se al públic en general», va afirmar en una entrevista a El Periódico.
Poc més d’una trentena de participants van prendre puntualment la sortida des de la graella situada davant de la tribuna principal, el mateix punt on habitualment es col·loquen les motos de MotoGP i els monoplaces de Fórmula 1 per iniciar les seves curses. Després de completar quatre voltes en bicicleta, una transició a la zona del pit-lane i dues voltes de cursa a peu, per a un total de 25 quilòmetres, Pau Capdevila, del Club Natació Barcelona Fasttriatlon, va ser el primer a creuar la línia d’arribada.
Uns minuts després es donava la sortida a la prova de la Copa d’Espanya de Marxa Nòrdica, amb quatre voltes a un circuit que sumava un total de 12 quilòmetres.
Al mur de boulder, amb una puntuació de 79,3, l’eslovena Jennifer Eucharia Buckley va ser la millor de la sessió, seguida per la britànica Emma Edwards. En la tercera posició van empatar la francesa Lily Abriat i l’anoienca Geila Macià, una de les grans apostes catalanes del circuit. També va superar el tall una altra representant espanyola, Lucía Sempere, mentre que la tercera en competició, Aida Torres, va quedar eliminada.
El festival va comptar amb un padrí de luxe, el nord-americà establert a Barcelona Chris Sharma, una llegenda internacional de l’escalada i un dels precursors d’aquest esport a Espanya, amb més de 30 anys d’experiència. «Crec que esdeveniments com GRAVITEO són molt positius per a la difusió de l’escalada. Disposar d’una plataforma com aquesta, en un espai com el Circuit de Barcelona-Catalunya, és molt positiu», va valorar.
El patinatge tanca la jornada
També va entrar en escena l’Skate Vert, amb noms destacats del panorama internacional com l’espanyol Danny León. El veterà skater va ser una de les grans sensacions del dia, juntament amb Naia Laso, l’esportista més jove de la delegació espanyola als passats Jocs Olímpics de París 2024, tots dos participants en les semifinals de la primera prova de les Iberdrola Skate Series.
La jornada es va cloure amb les semifinals i la final absoluta del Campionat d’Espanya de Roller Freestyle Street, així com de la categoria Màsters. En la categoria absoluta femenina es va imposar Eneritz Quincoces Orbea, que compta en el seu palmarès amb els títols de campiona d’Espanya, campiona d’Europa absoluta i medallista al Campionat del Món de Roller Freestyle Park, amb una puntuació final de 126,80. Van completar el podi Mery Muñoz (103,53) i Carla Martín (95,20).
En categoria masculina, el primer lloc va ser per a Àlex Fernández, que es va arriscar amb el seu últim truc per aconseguir una puntuació total de 156,04. Francisco Javier Sola (139,74) i César Fernández Blanco (137,47) van completar el podi. Eben Llaberia, amb 119,03 punts, es va imposar en la categoria Màsters.
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