Enduro
Josep Garcia, de Súria, queda segon en l'estrena a França i tindrà diumenge la primera bola de Mundial
Si el bagenc treu quatre punts a Andrea Verona en la segona jornada d'aquest cap de setmana, per exemple, si guanya i el seu rival queda tercer, assegurarà el seu tercer ceptre consecutiu
El pilot surienc Josep Garcia (KTM) té aquest diumenge la seva primera oportunitat d'assegurar el títol d'EnduroGP per tercera temporada consecutiva. El bagenc lidera la classificació amb 206 punts i en té 36 de diferència respecte del seu company d'equip, l'italià Andrea Verona (170). Només falta per acabar el campionat la segona jornada a Saint-Agrève, al sud-oest de Lió, i les dues proves a Rhayader, a Gal·les, entre el 8 i el 9 d'agost. És a dir, després de diumenge quedaran 40 punts en joc. Si Garcia obté aquesta distància sobre Verona en territori francès, ja serà campió del món. Podria arribar si guanya la cursa i l'italià és tercer, per exemple, o si queda segon i el seu principal rival és quart.
Tot després que Garcia no pogués guanyar la primera jornada d'aquest cap de setmana per culpa d'un inspirat Zachary Pichon (TM), que ha fet valer que corria a casa per obtenir el triomf parcial. I amb suficiència. El tercer del Mundial, ja sense cap possibilitat de títol, ha tret 32 segons al vigent i segurament futur campió i gairebé 40 a Verona, que ha estat tercer. De fet, el gal ja havia mostrat les seves prestacions guanyant també el supertest de divendres.
Aquest diumenge també pot arribar el títol d'Enduro1, molt més assequible, ja que Garcia ha guanyat totes les proves disputades fins ara. Suma 220 punts, per 174 de l'italià Morgan Lesiardo (Triumph), que és segon però que en l'escratx de dissabte ha quedat onzè. Són 46 punts de distància, amb 60 en joc. Per tant, en la segona jornada a França pot caure aquest primer títol.
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