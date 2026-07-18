El partit de Sergi Perramon està en contra de la cessió del Congost per veure la final Espanya-Argentina
La instal·lació d'una pantalla gegant per veure la selecció estatal, per al grup nacionalista és "una palanca per a l'enaltiment de l'espanyolisme" i en fa responsable al PSC
Regió7
El partit Avenç Nacionalista, la formació de Sergi Perramon, ha expressat el seu rebuig i la seva preocupació davant la decisió del Govern municipal de cedir l’estadi municipal del Congost per a la instal·lació d'una pantalla gegant per veure la final del Mundial de futbol que enfronta Espanya i Argentina aquest diumenge a partir de les 9 de la nit. En un comunicat, assegura que defensa la llibertat de qualsevol entitat privada a l'hora de tirar endavant les iniciatives d’aquestes característiques que creguin oportunes, sempre que se sufraguin amb fons propis i es duguin a terme en els seus espais privats". Però Avenç Nacionalista "considera del tot inadequat que es posin espais municipals que són de tots els manresans al servei d'un acte que molts utilitzen com a palanca per l’enaltiment de l'espanyolisme".
El grup de Perramon mira directament al grup socialista de l'Ajuntament. Recorda que en el darrer ple va votar en contra d'una proposta que volia fixar Manresa com a seu permanent de la selecció catalana de bàsquet a partir d'un hipotètic reconeixement i oficialització. "El PSC prefereix remar a favor de l'espanyolisme més caspós i anar en contra de les aspiracions nacionals del nostre país", afirma.
Perramon, president d'Avenç Nacionalista, s'ha mostrat especialment crític amb la mesura i ha volgut aprofundir en la càrrega ideològica que amaguen aquests esdeveniments multitudinaris, històricament instrumentalitzats pels partits espanyolistes: "Una cosa és que es puguin organitzar esdeveniments privats, i l’altra és que els ajuntaments cedeixin espais públics al que molts autors sota la ciència política anomenen 'nacionalisme banal espanyol'. Aquesta és una manera subtil de normalitzar uns símbols, uns relats i una identitat com si fossin neutres o purament esportius, quan en realitat transmeten una determinada concepció nacional homogeneïtzadora i de submissió."
Perramon ha afegit que, si bé s'entén que cadascú segueix el futbol des de la seva perspectiva individual i que tothom té els seus motius emocionals o pràctics per seguir la selecció que li plagui, cal separar la dimensió estrictament personal de la que executen els Governs en aquests grans esdeveniments. En una nació ocupada com la nostra, el fons polític d'aquests macroesdeveniments en l'àmbit institucional no té res d'innocu:
"Les conseqüències polítiques d'aquests actes van directes a la línia de flotació del país. No recordem un espanyolisme tan institucionalitzat i normalitzat a Catalunya com l'actual. PSC, VOX i PP comparteix agenda en aquest sentit. El que ens sap més greu, però, és constatar com formacions aparentment catalanistes, que mai hauríem imaginat que farien aquest pas, estan claudicant i obrint les portes de bat a bat a aquesta estratègia."
Des d'Avenç Nacionalista es denuncia "l'oportunisme i l'electoralisme d'unes formacions històricament catalanistes, que ara cedeixen espais per pur càlcul electoral, mentre d'altres governs municipals ho fan per simple pulsió espanyolista". I relaciona les decisions amb les pantalles amb "la repressió institucional" arran de l'1 d'octubre.
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