Bàsquet
El CB Castellet sènior masculí arriba a Copa Catalunya per quedar-s’hi
L'equip va ascendir ara fa unes setmanes després de tres anys a Primera i canvia d'entrenador i recupera alguns jugadors formats a casa per afegir-los al nucli dur de la plantilla
Regió7
El Casa Arimany-CB Castellet es va prendre tres anys de descans, després de tres ascensos consecutius des de baix de tot, però la primavera passada era el moment. El segon lloc en el seu grup de la lliga regular de Primera Catalana, amb 20 victòries i 6 derrotes, va propulsar el conjunt sènior masculí de l’entitat del Bages Sud a Copa Catalunya, una categoria buscada des de fa temps i on ara, com va passar amb l’anterior, volen establir-hi arrels fondes.
Per fer-ho, hi haurà una sèrie de canvis en la formació que, d’una banda, volen estabilitzar el projecte i, de l’altra, donar-li l’impuls necessari per competir en una categoria més exigent.
En aquest sentit s’inscriu el fitxatge de Marc Font com a entrenador de l’equip. La seva arribada ha de marcar l’inici d’aquesta nova etapa. Per a un conjunt que acaba de pujar, l’objectiu no pot ser cap altre sinó el de la permanència. Però a més es vol fer créixer un model esportiu basat en una sèrie d’eixos, com són la formació, l’esforç, el compromís i el sentiment de pertinença.
Tornades
En aquest sentit, destaquen els retorns de jugadors formats a casa com Martí Català, Edu Crespí i Joan Pons, a més de la incorporació de Roger Donat, amb la qual cosa la formació ha de créixer en talent i experiència, a més de coneixement de l’entorn i també de la categoria.
Entren en el lloc d’altres elements que han estat fonamentals en els anys d’establiment a Primera Catalana i en l’ascens de la temporada passada. És per això que el CB Castellet mira endavant, però sense oblidar la contribució que van fer a aquest procés homes com Ferran Puig, Jordi Oller, Albert Claret, Gerard Riera o Miki Moliner. El seu nom ha de quedar lligat a una de les etapes més exitoses del club.
Tot i aquestes baixes, el nucli dur de l’equip es manté i serà fonamental a l’hora d’acoblar els nous. Jugadors com Marc Cornet, Roger Tàpies, David Boja, algú amb gran experiència a Lliga EBA, actual Tercera FEB, com Rui Santos, Sergi Soler o Èric Manzanares seguiran a les ordres del nou entrenador per tal d’aportar estabilitat.
Aquest grup de jugadors han ajudat a afrontar els quatre ascensos i aquest fet reflecteix, no només la seva qualitat esportiva, sinó també una implicació i una capacitat de sacrifici que ha anat estenent-se en el decurs dels anys.
La temporada passada, l’ascens va arribar per la feina del tècnic Dídac Vidal, al costat de Jordi Puig, que seguirà formant part del nou equip tècnic, de Miki Puell i de Xavi Bargalló.
Per aquest motiu, i malgrat les variacions, des del club es vol posar en valor la feina de totes les persones que han format part del camí iniciat a principi de la dècada, en ple covid, que ha anat confiant en gent de la casa i que ha implantat una manera d’entendre el bàsquet molt basada en la formació.
Suport del planter
El club de Sant Vicenç, a més, vol donar una correcta cobertura a la primera plantilla i aquesta existirà amb la presència d’un equip sub-20 de nivell A-1, el CB Castellet Imcatex, que estarà format en la seva totalitat per jugadors del poble i formats a l’entitat groga-i-negra. Només d’aquesta manera es pot donar continuïtat al talent sorgit de la base. El club té equips des de premini, a mini, infantil i cadet i el fet de disposar d’un sub-20 potent consolida la feina de formació i ofereix una plataforma per créixer i esperar arribar aviat al primer equip.
Refermar l’èxit
El CB Castellet també destaca el suport de Casa Arimany, patrocinador principal del primer equip en les últimes temporades, un ajut que ha permès continuar creixent.
De cara al futur, ara que encara s’ha de donar a conèixer el grup de Copa Catalunya en què participarà i els seus rivals definitius, la junta, encapçalada per Joan Cànovas, afirma que l’afronta «amb la màxima il·lusió, ambició i responsabilitat, i amb un profund orgull pel camí recorregut. Ser a la Copa Catalunya és un èxit col·lectiu que reforça la idea» i que suposa «construir equips que representin els valors del CB Castellet». Ara que s’ha recuperat el gust per ascendir, no es vol abandonar.
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