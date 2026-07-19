La final del Mundial es converteix en la Super Bowl amb una festa amb Madonna, BTS o Shakira i l'aparició estel·lar de Ronaldo i Ronaldinho
Els Estats Units no han sucumbit a les pressions pel llarg descans i els 17 minuts que va prometre s'han convertit en 27, gairebé el doble del que estava estipulat.
Inés Sanchez
Per primera vegada en la història dels Mundials, els Estats Units han aconseguit imposar el seu estil americà a la final de la Copa del Món, transformant-la en una Super Bowl. Amb un descans més llarg del recomanat per la IFAB, l'organisme encarregat de definir les regles del futbol a escala mundial, la mitja part entre Espanya i l'Argentina s'ha transformat en un Halftime Show en què l'espectacle preval gairebé per damunt del futbol.
Trenta-nou dies després del partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, la final ha complert el que havia promès i s'ha convertit en l'espectacle més gran vist mai en un Mundial. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, ha orquestrat un descans inèdit que ha barrejat estils i artistes tan diversos com Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, la Filharmònica de Nova York o la Simfònica Simón Bolívar de Veneçuela.
Madonna ha obert l'espectacle amb Music, pujada damunt d'un cotxe conduït per Ronaldo i Ronaldinho. El director Gustavo Dudamel ha dirigit l'orquestra, en la qual han aparegut personatges de Barri Sèsam, abans de la irrupció de BTS —tots ells amb una vestimenta que recordava el futbol americà—, que han interpretat la seva icònica Dynamite.
Justin Bieber, acompanyat de la seva guitarra, ha convertit la festa en una balada amb EVERYTHING HALLELUJAH. Una petita calma que ha durat poc quan ha aparegut a la pantalla Shakira, que ha irromput amb els seus icònics moviments de malucs per interpretar la cançó del Mundial, DAI DAI, al costat de Burna Boy. Aquesta final no ha volgut perdre l'oportunitat de retre homenatge a Pelé.
Chris Martin ha estat l'encarregat de tancar l'espectacle amb focs artificials. Tanmateix, els Estats Units no han sucumbit a les pressions pel llarg descans i els 17 minuts que havia promès s'han convertit en 27, gairebé el doble del que estava estipulat.
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Via: El Periódico