GRAVITEO
L’escalada posa el punt final a un intens GRAVITEO
Després de tres jornades, el festival d’esports urbans va tancar les portes amb un gran èxit de públic al Circuit i les finals de boulder, scooter i skate vert
Cristina Moreno | Laura Campuzano
Graviteo, el festival d'esports urbans organitzat per Prensa Ibérica, Sport i El Periódico, va posar aquest diumenge el punt final a tres dies de competició i activitats amb el Circuit de Barcelona-Catalunya com a escenari d'excepció.
Ni l'intens sol ni els 35 graus de temperatura van frenar els riders, skaters i escaladors participants, ni tampoc el públic, que no va faltar a la cita en el dia de més afluència del festival. Equipats amb gorres, ulleres de sol i moltes ampolles d'aigua i begudes isotòniques, van animar els competidors protegits per les diferents zones d'ombra situades als diversos espais de competició.
Un dels plats forts de la jornada va ser la final de les Iberdrola Skate Series - SB Vert, tant en categoria masculina com femenina, amb grans noms sobre la pista. Primer va ser el torn de les noies, amb les olímpiques Naia Laso i Julia Benedetti com a grans favorites. Finalment, la victòria va ser per a la rider de Bermeo (Naia Laso, 72,20), la més jove de la delegació espanyola als passats Jocs Olímpics de París 2024. Julia Benedetti, una de les representants espanyoles als Jocs de Tòquio 2020, va pujar al segon esglaó del podi amb una puntuació total de 62,80. Nahia Castro (59,40) va completar el podi, mentre que Naia Elorza i Noa Caler van acabar quarta i cinquena, respectivament.
Si la primera final va ser intensa, la segona no es va quedar enrere i també va reunir moltes de les grans figures del panorama internacional, començant pel doble olímpic Danny León, que va acaparar bona part de l'atenció i els aplaudiments del públic. Compartint pista hi havia l'estatunidenc Jojo Jones, una de les grans referències d'aquest esport, que finalment va imposar la seva llei a GRAVITEO. Amb un 89,37 aconseguit en la primera ronda, es va endur la victòria, seguit d'Izei Villacorta, vencedor a Màlaga, amb 76,83 punts, i de Danny León, que va acabar una mica ressentit després d'una petita caiguda i va ser tercer amb 66,80.
Uns metres més enllà, a l'skate park, els participants competien en la prova del Campionat d'Espanya de Scooter. En el quadre femení es va imposar Paula Mendoza amb una puntuació total de 103,10. Alicia Carrasquer va ser segona amb 71,80 punts. La tercera finalista, Noemi Aragón Mármol, es va lesionar durant l'escalfament i, després de dues rondes, es va veure obligada a retirar-se amb una puntuació final de 5,00.
Lukitas Caballero es va imposar en la final masculina amb una puntuació total de 161,37. Aarón Cobo va ser segon amb 154,84 punts, per davant d'Israel García, tercer classificat amb 146,20.
Carmelo Paniagua, president de la Federació Espanyola de Patinatge, va fer una valoració positiva de l'esdeveniment després de tres dies de competició. «Estem molt contents perquè el somni que teníem de crear Graviteo s'ha fet realitat. L'esdeveniment ha estat un exemple de com la innovació, l'esport i la col·laboració institucional poden donar lloc a un projecte de primer nivell. L'èxit d'aquesta primera edició confirma que GRAVITEO ha arribat per convertir-se en un referent dels esports urbans al nostre país», va explicar a SPORT.
La gran final europea
La cirereta del pastís va arribar per tancar la jornada amb la final de la prova de boulder del World Climbing Championship, tant en categoria masculina com femenina. Primer va ser el torn dels nois, enmig d'una gran expectació. El segon bloc va representar un autèntic maldecap per a la majoria dels participants, amb una única excepció: Maximillian Milne.
El britànic Maximillian Milne va ser l'únic capaç de superar el bloc i, amb una puntuació final de 74,8, es va proclamar campió. La plata va ser per al belga Hannes Van Duysen i el bronze per al francès Samuel Richard. L'únic espanyol present a la final, Hugo Martín Álvarez, va acabar en la setena posició, penúltim dels vuit finalistes.
La final femenina també va oferir grans emocions. La francesa Oriane Bertone, amb una puntuació de 84,3, es va penjar l'or per davant de la seva compatriota Zélia Avezou, plata, i de la italiana Camila Moroni, bronze. L'espanyola Geila Macià no va tenir el seu millor dia davant del mur i va finalitzar en l'última posició.
Per a Bernat Clarella, president de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, GRAVITEO ha representat «un pas endavant important, perquè permet als nostres escaladors competir a casa, cosa que sempre et dona un plus, i a nivell federatiu suposa internacionalitzar la federació».
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