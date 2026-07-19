Motociclisme
Les imatges de l'alegria incontrolada de Josep Garcia en aconseguir el seu tercer Mundial d'EnduroGP, novè en total
El surienc és ara mateix l'indiscutible dominador de la disciplina, en el millor moment de la seva carrera
L'alegria s'ha descontrolat en l'equip KTM un cop ha quedat clar que Josep Garcia era de nou el campió del món d'EnduroGP. Quan ha acabat el darrer tram, ha arrribat al pàdoc i ha mostrat la seva immensa alegria amb tot l'equip que l'acompanya habitualment. Aquesta ha estat la victòria més clara d'un Garcia que, ara mateix, és el màxim dominador de la disciplina, gairebé sense oposició.
Un cop s'ha tret el casc, Garcia ha recordat als seus acompanyats que era el seu novè títol mundial, ja que als tres d'EnduroGP, la categoria que aplega totes les subdivisions, s'han d'afegir quatre campionats d'Enduro1, l'últim del qual s'ha assegurat en aquesta mateixa prova, i dos d'Enduro2, obtinguts anteriorment a aquesta darrera i triomfal etapa.
Garcia ha guanyat vuit de les dotze proves d'EnduroGP d'aquesta temporada i totes les d'Enduro1. L'any passat també va guanyar en els Sis Dies d'Enduro, el campionat per equips, des del punt de vista individual, tot i que els acompanyants no li permeten, de moment, fer-ho per equips. Serà el seu proper desafiament, un cop tanqui la temporada, el mes vinent, a Gal·les.
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