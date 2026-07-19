Curses de muntanya
Marta Muixí, de Rajadell, obté la segona posició a la Ultra Sud Canigou
La bagenca obté un resultat destacat en plena fase de preparació de l'Ultra Tour Grand Raid des Pyrénées del mes vinent
Regió7
La corredora de Rajadell Marta Muixí (Utopeak) va quedar en segona posició en la Ultra Sud Canigou, una prova de 70 quilòmetres i de 3.500 metres de desnivell positiu que discorre per la vall del Vallespir, al vessant sud del massís del Canigó, a la Catalunya Nord.
Muixí va cobrir el recorregut en un temps de 10 hores, 6 minuts i 13 segons, a 16.37 de la guanyadora, la francesa Laurence Santanac, que va vèncer amb 9.49.36. La tercera posició va ser per a la també francesa Lucie Curet, que va arribar a la meta amb un temps de 10.36.20. Com que la vencedora corria en la subcategoria de 50 a 54 anys, Muixí va guanyar en la de 40 a 44.
La rajadellenca es troba ara mateix preparant la Ultra Tour Grand Raid des Pyrenées, que es farà el proper 21 d'agost, una cursa de 174 quilòmetres de recorregut i 10.500 metres de desnivell positiu. El seu bon estat de forma queda demostrat amb el fet que, en el Canigó, dugués a terme una bona progressió final, que la va dur al segon lloc. A més, va superar les elevades temperatures que van posar a prova tots els corredors en el decurs de la prova.
En homes, el domini també va ser francès, amb la victòria de Rémi Boulouys, amb un temps de 8 hores, 23 minuts i 2 segons.
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