El Nou Congost es bolca amb Espanya durant la final del Mundial
L'estadi s'ha omplert força abans de l'inici del partit d'Espanya contra l'Argentina, amb càntics de suport a la selecció espanyola, una gran ovació a Lamine Yamal i xiulets durant l'himne argentí
La final del Mundial, que s'està disputant avui diumenge 19 de juliol i enfronta Espanya i l'Argentina, ha omplert les grades de l'Estadi Municipal del Nou Congost, a Manresa. Força estona abans de l'inici del partit, els aficionats —gairebé tots seguidors de la selecció espanyola— ja ocupaven els seus seients per gaudir de l'enfrontament.
Minuts abans que comencés el matx, ja se sentien càntics de suport a Espanya. L'ambient s'ha intensificat encara més durant la presentació de les alineacions, especialment quan s'ha anunciat el nom del jugador del Barça Lamine Yamal, un dels més ovacionats pel públic. També s'han sentit aclamacions per a l'entrenador del conjunt espanyol, Luis de la Fuente.
En el moment, però, en què s'ha pronunciat el nom de Leo Messi, un dels jugadors més estimats pel barcelonisme, l'afició del Nou Congost s'ha dividit. D'una banda, hi ha hagut qui l'ha aplaudit en record del seu pas pel Barça; de l'altra, qui, tractant-se del rival d'avui, no ha fet concessions i l'ha rebut amb indiferència o fins i tot amb alguns xiulets.
Durant la interpretació de l'himne espanyol, bona part dels espectadors han acompanyat la melodia. En canvi, durant l'himne de l'Argentina s'han sentit nombrosos xiulets, una mostra clara de les preferències de la majoria dels assistents.
Un contrast representatiu
Les grades del Nou Congost, plenes d'espectadors amb samarretes de la selecció espanyola i banderes d'Espanya, contrasten amb les pintades aparegudes aquest mateix matí a l'interior de l'estadi, on es pot llegir "Puta Espanya". Una imatge que simbolitza les dues sensibilitats que conviuen al voltant d'aquesta final: d'una banda, els qui donen suport sense fissures a la selecció espanyola; de l'altra, els qui aprofiten una cita com aquesta per reivindicar el seu sentiment nacional català i expressar el seu rebuig al conjunt dirigit per de la Fuente.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
- Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
- Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina