Atletisme
Or per a Jana Planell, del CA Igualada, i plata per a Eloi Antón, de l'Avinent Manresa, en els estatals sub-20
La saltadora de perxa del conjunt anoienc empata la seva marca personal per pujar al capdamunt del podi i el marxador dels manresans queda a menys de tres segons de la victòria
Un or per al CA Igualada Petromiralles i una plata per a l'Avinent Manresa ha estat el balanç de podis del nostra atletisme en els Campionats d'Espanya sub-20 d'atletisme, que s'han fet a Albacete.
L'or ha estat per a la saltador de perxa Jana Planell, del CAI qui, a més, ha empatat la seva millor marca personal, amb 3,55 metres al primer intent. Ha compartit la primera posició amb Lydia Estévez, del Pozoblanco. Totes dues han fet nul en els tres intents sobre 3,65. En la mateixa final, la seva companya Etna Torras ha estat dotzena, amb 3.10.
La plata per a l'Avinent ha arribat d'hora, en la prova dels 5.000 metres marxa, quan Eloi Antón ha fet la seva millor marca de la temporada, amb 20.13.56. Ha quedat a menys de tres segons del primer classificat, César Hidalgo, del Juventud Guadix, amb 20.10.86.
I els manresans han estat a punt d'aconseguir una altra medalla. Ha estat en els 3.000 metres obstacles, en què Roger Gómez ha estat quart, amb un temps de 9.17.24. Això sí, ha quedat lluny, quant a temps, del bronze, a gairebé dotze segons d'Adam Boulhadi, del Playas. El triomf ha estat per a Bakr el Asri, del Lloret.
I just darrere de Gómez, un altre lloc de finalista per al CA Igualada. Pol Carrera ha estat cinquè, amb un temps de 9.20.61.
Encara hi ha hagut una altra plaça de finalista per als atletes de la regió central. En concret, en els 100 metres tanques, en què Mercè Junyent, de l'Avinent, va superar dissabte la primera ronda i ha estat tercera en una de les semifinals, amb millor marca de la temporada (14.29). En la final, ja amb molta calor, no ha pogut superar aquest registre i ha fet 14.42 per acabar sisena.
Pel que fa a la resta de participants, en l'Avinent, Jenay Hernández ha estat novena en el triple salt, amb 11,64 metres. En el CAI, Lucía Molina va quedar tretzena en la llargada, amb 5,37 metres. A més, dissabte, Ona Palau, del Martorell AC, va quedar eliminada en les sèries dels 400 metres tanques.
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