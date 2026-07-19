A la final
Quant cobrarà cada jugador de la selecció espanyola per haver guanyat el Mundial?
Totes les federacions s'han embutxacat, com a mínim, 9 milions d'euros per la seva participació en la competició
Clara Dalmau Merencio
Espanya ha guanyat la seva segona estrella mundial. La Selecció Espanyola, dirigida per Luis de la Fuente, s'ha proclamat campiona absoluta a la final del Mundial 2026 després d'imposar-se a Argentina (1-0) a la pròrroga. A més del prestigi esportiu, el triomf té una important recompensa econòmica. Segons el repartiment oficial aprovat per la FIFA per a la competició, la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha guanyat 50 milions de dòlars (uns 43,2 milions d'euros).
Més de 20 milions
Encara que els diners de la FIFA es lliuren a les federacions i no directament als futbolistes, els jugadors espanyols també podrien percebre una important prima per la conquesta del títol.
Segons va informar «Marca» i han recollit posteriorment diversos mitjans, els jugadors de la selecció espanyola percebrien al voltant de 800.000 euros cadascun. La xifra, no obstant això, encara no ha estat confirmada per la RFEF.
Prenent com a referència una convocatòria de 26 futbolistes, el repartiment total en primes superaria els 20 milions d'euros.
Repartiment oficial de recompenses
La FIFA va aprovar per a aquest Mundial un fons de primes rècord:
- Campió: 50 milions de dòlars (43,2 milions d'euros).
- Subcampió: 33 milions de dòlars (28,5 milions d'euros).
- Tercer lloc: 29 milions de dòlars (25,3 milions d'euros).
- Del 5è al 8è lloc: 19 milions de dòlars (16,6 milions d'euros).
- Del 9è al 16è lloc: 15 milions de dòlars (13,1 milions d'euros).
- Llocs del 17 al 32: 11 milions de dòlars (9,6 milions d'euros)
- Llocs del 33 al 48: 9 milions de dòlars (7,8 milions d'euros)
A aquestes xifres s'afegeix una aportació addicional destinada als costos de preparació de cada combinat nacional, que són uns 1,5 milions de dòlars (1,3 milions d'euros).
Això significa que totes les federacions s'han assegurat, com a mínim, 10,5 milions de dòlars (9,2 milions d'euros) per la seva participació en el Mundial.
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