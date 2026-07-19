A quines televisions i ràdios es pot seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina?
La 2Cat aposta per una cobertura íntegrament en català, mentre que La 1, DAZN, ho retransmeten en castellá. A la ràdio, la final es pot seguir per RAC1, Catalunya Ràdio i SER Catalunya
Regió7
L'expectació en les hores prèvies a la final del Mundial 2026 entre Espanya i l'Argentina creix. L'esdeveniment esportiu mobilitzarà aquest diumenge televisions i emissores de ràdio de tot el país. Des de Catalunya, els aficionats tindran diverses opcions per seguir en directe la lluita pel títol, tant en català com en castellà, amb un ampli desplegament de periodistes, analistes i convidats des del MetLife Stadium de Nova Jersey.
Una de les grans novetats serà la cobertura de La 2Cat, que retransmetrà per primera vegada una final del Mundial íntegrament en català. La programació especial començarà dues hores abans del partit amb una prèvia presentada per Gemma Nierga, acompanyada dels periodistes Marc Brau i Sergi Mas i de l'humorista Edu Mutante. Entre els convidats hi haurà també Pitu Abril, que participarà en l'anàlisi de l'ambient previ al duel, segons la informació que ofereix el mateix canal.
Quan rodi la pilota, la narració anirà a càrrec d'Albert Font, amb els comentaris tècnics dels exfutbolistes Olga García i Lluís Carreras. Després del xiulet final, el canal continuarà en directe amb les reaccions dels protagonistes i l'anàlisi del desenllaç del campionat.
Per a qui prefereixi la retransmissió en castellà, La 1 de TVE també oferirà el partit en obert amb la cobertura habitual dels grans compromisos de la selecció espanyola. La retransmissió de la final anirà a càrrec de Juan Carlos Rivero, acompanyat de Vero Boquete i Mario Suárez, en els comentaris tècnics, i de Roi Groba, a peu de gespa, amb les entrevistes i l'ambient des del MetLife Stadium.
DAZN també se suma a la gran final
La plataforma DAZN, que ha emès tots els partits del Mundial, també oferirà una cobertura especial. La narració serà de Miguel Ángel Román, amb els comentaris de Juanfran Torres i Joselu Mato, mentre que Sandra Díaz i Iñaki Cano explicaran l'última hora des de la gespa del MetLife Stadium i recolliran les reaccions dels protagonistes.
RAC1, SER Catalunya i Catalunya Ràdio, bolcades amb la final
La ràdio també viurà una jornada excepcional. RAC1 oferirà una retransmissió especial amb Albert Ferran i Jaume Mullor a la narració, acompanyats dels comentaris de David Broc, Dani Solsona i Jaume Naveira, mantenint l'equip que ha seguit el Mundial durant les últimes setmanes.
A SER Catalunya, la final es podrà seguir dins d'una edició especial de Què t'hi Jugues!. Sique Rodríguez dirigirà la cobertura, mentre que Flaqui narrarà el partit. L'emissora connectarà amb diversos punts on es viurà intensament la final, com el MetLife Stadium, la pantalla gegant del Fòrum de Barcelona, el Grand Hyatt, el Casino Barcelona i Rocafonda, el barri de Mataró on va créixer Lamine Yamal.
Per la seva banda, Catalunya Ràdio també dedicarà una programació especial a la final amb seguiment abans, durant i després del partit, connexions en directe i l'anàlisi dels seus especialistes.
També en línia
A més de les emissions convencionals, totes aquestes retransmissions es podran seguir a través de les plataformes digitals i les aplicacions mòbils de RTVE, DAZN i les diferents emissores de ràdio, oferint als aficionats múltiples maneres de viure una final que pot acabar escrivint una nova pàgina en la història del futbol espanyol.
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