Motociclisme
El surienc Josep Garcia guanya el Mundial d'EnduroGP per tercer any consecutiu
El bagenc de KTM s'imposa en la segona jornada a França, suma els punts necessaris per al títol gran i també assegura el seu quart campionat d'Enduro1
No caldrà esperar al mes vinent a Gal·les, en l'últim cap de setmana del campionat. El pilot surienc Josep Garcia (KTM) ho ha enllestit per la via ràpida. Aquest diumenge s'ha proclamat campió del món d'EnduroGP, la suma de les tres categories, dues curses abans del final. Ho ha fet guanyant la segona prova a Saint-Agrève i obtenint els punts necessaris sobre el seu únic rival, el seu company d'equip, l'italià Andrea Verona, que ha acabat sisè.
Garcia, a més, ha assegurat la victòria final en la seva subcategoria, la d'Enduro1, en la qual no hi ha hagut color, ja que hi ha guanyat totes les proves disputades. D'aquesta manera, el bagenc, que el desembre farà trenta anys, ja suma tres títols d'EnduroGP, els més importants, quatre d'Enduro1 i dos d'Enduro2.
Després del segon lloc en la cursa de dissabte, guanyada pel local Zachary Pichon (TM), els comptes per a Garcia, que hi havia quedat segon, eren força clars. Havia de treure dues posicions de diferència a Verona, és a dir, que si vencia, el transalpí havia de ser tercer com a màxim. I aviat s'ha vist que el surienc anava a totes des de l'inici. Només Pichon, que és tercer al Mundial i que ja no podia aspirar al títol gran, tot i que encara sí al d'Enduro2, li posava dificultats. Tota la jornada han estat trams guanyats per un o per l'altre, mentre Verona, que ha estat tercer en la cronometrada inicial, s'anava enfonsant fins a acumular, fins i tot, terceres posicions parcials.
El final ha estat molt emocionant i Garcia ha guanyat la cursa només per 1,86 segons. De cara al campionat, però, hauria estat igual, ja que el segon lloc li hauria servit per vèncer. Pichon ha estat segon i queda a cinc punts de Verona en la lluita pel subcampionat d'EnduroGP i a nou pel d'Enduro2. El tercer lloc d'aquest diumenge ha correspost a Steven Holcombe, el britànic de Sherco, que es consolida en el quart lloc de la general i se situa líder en Enduro3, amb tres punts d'avantatge sobre el seu compatriota Brad Freeman, que a França, el segon dia, ha estat cinquè.
Pel que fa a Enduro1, Garcia té 240 punts, el màxim, 53 més que l'italià Morgan Lesiardo, que lluitarà pel subcampionat amb el seu company de Triumph, l'alemany Jeremy Sydow. Les dues darreres curses, les que es faran el 8 i el 9 d'agost a Rhayader, a Gal·les serviran, per tant, per coronar campions menors i per acabar de definir classificacions.
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