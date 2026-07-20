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Així va ser l’agressió de Paredes a Eric Garcia després de la final del Mundial

L'argentí va agafar el martorellenc del coll minuts després del xiulet final

Moment de l'agressió posterior al partit de la final del Mundial

Moment de l'agressió posterior al partit de la final del Mundial / La 1

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Jordi Carné

Barcelona

Moments de tensió després de la victòria d'Espanya al Mundial. Poc després que el col·legiat Slavko Vincic assenyalés el final de la trobada, Leandro Paredes va agredir Eric Garcia primer i a Gavi després sobre el mateix terreny de joc del MetLife Stadium. Diversos futbolistes i membres de totes dues seleccions van haver d'intervenir per a evitar que l'episodi fos més greu.Les imatges de les càmeres van captar com el futbolista argentí va agredir el futbolista de Martorell, agafant-lo del coll. Posteriorment, juntament amb Almada, van tirar a terra a Gavi, que va acudir a defensar al seu company.

Paredes, que va ser suplent contra tot pronòstic però va entrar després del descans, va ser un dels futbolistes de l'Argentina que es va desembolicar amb més duresa sobre el terreny de joc. Va ser amonestat i va realitzar diverses jugades susceptibles de segona groga, però va poder acabar el partit. Després d'aquest, no obstant això, va agredir a dos rivals davant la mirada d'un assistent de Vincic.

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