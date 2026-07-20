Una aturada de 27 minuts: així va ser el xou de la mitja part de la final del Mundial
Madonna va pujar a un bugui amb Ronaldinho i Ronaldo en un espectacle propi de la Superbowl i inaudit per la seva llarga durada. BTS, Justin Bieber i Shakira van comparèixer en el xou
Chris Martin, líder de Coldplay, va tancar les actuacions a l’estadi que ell mateix va orquestrar
Inés Sánchez
Els Estats Units van imposar l’estil americà a la final de la Copa del Món, transformant-la en una Superbowl. Per primera vegada en la història dels Mundials, el descans va superar el temps recomanat per l’IFAB, l’organisme encarregat de definir les regles del futbol mundial, i la mitja part entre Espanya i l’Argentina (27 minuts) es va convertir en un halftime show en què l’espectacle va prevaler per sobre del futbol.
Trenta-nou dies després del partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, la final va complir el promès i es va consagrar com l’espectacle més gran mai vist en un Mundial. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, va preparar un descans inèdit que mesclava estils i artistes tan diversos com Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, la Filharmònica de Nova York o la Simfònica Simón Bolívar de Veneçuela.
No va ser capaç els Estats Units de complir el promès referent als temps. Els 17 minuts que van prometre van acabar sent els citats 27, gairebé el doble de l’estipulat, una altra dada que el converteix en històric al ser la mitja part més llarga fins ara.
Una icònica Madonna va obrir l’espectacle interpretant Music des de l’interior de l’estadi, convertint Nova Jersey en una festa que només ella podia dirigir. Envoltada de skaters i amb constants llums roses, va elevar la seva cançó al desplaçar-se en un cotxe pilotat per dues llegendes del Brasil, Ronaldo i Ronaldinho, la principal sorpresa de l’espectacle.
Tots tres van sortir al camp per cedir el protagonisme al director d’orquestra Gustavo Dudamel, que va dirigir un espectacular xou amb més personatges estel·lars i en què també van tenir espai els protagonistes de Barri Sèsam abans de la irrupció de BTS.
El grup sud-coreà va deixar per un dia la seva multitudinària gira, que fa tot just 24 hores els portava a París, per aparèixer en l’esdeveniment més gran de l’esport rei. El cantant Jungkook va acaparar tots els focus amb Dynamite, per a la qual van repetir l’estil esportiu que va fer una picada d’ullet al futbol americà.
Justin Bieber, acompanyat de la seva guitarra, va transformar la festa en una balada amb el seu Everything halleluja. Una petita calma que va interrompre Shakira amb els seus ritmes llatins i els seus icònics moviments de maluc amb els quals va donar inici a DAI DAI, que va cantar acompanyada per Burna Boy i el grup ugandès Ghetto Kids, conegut per les seves coreografies virals.
Chris Martin va tancar l’espectacle cantant al costat de PS22 –un cor infantil– en una actuació en què es van sumar BTS, Shakira i Justin Bieber. Va tenir el seu propi colofó, una altra vegada malgastant l’estil ianqui de què ha estat impregnat tot el Mundial, amb el llançament de focs artificials.
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