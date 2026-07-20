Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
Els mateixos veïns van haver d'actuar d'urgència per evitar que el foc afectés l'habitatge
La celebració a Manresa per la victòria de la Roja va tenir un moment especialment crític quan una bengala llançada des de la plaça Neus Català va anar a parar a un dels balcons dels edificis de la vora i va incendiar un tendall. Les flames van ser molt visibles i, per moment, van fer témer que es pogués iniciar un incendi a l'habitatge.
La flamarada era important, però els mateixos veïns ho van poder apagar moments després. En la celebració per la victòria al Mundial dels Torres, Cubarsí, Pedri hi va haver molta pirotècnia, amb molts fuets llançats, petards i moltes bengales enceses com les que es veuen als camps de futbol.
La celebració pel títol mundial d'una selecció de la que també n'han format part dos jugadors formats a les categories inferiors del CE Manresa, l'egarenc Marc Pubill i el sallentí Joan Garcia (també havia jugat al CE Sallemt), i el martorellenc Eric Garcia va se una manifestació de sentiment espanyol sense precedents a Manresa.
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